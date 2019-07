Blogger Mẹ Nấm Được Trao Giải Nhân Quyền 2019

Báo chí hải ngoại đồng loạt đưa tin: tại Washington D.C. ngày 17/7/2019, nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Ngọc Như Quỳnh (blogger Mẹ Nấm) được Quỹ Tưởng Niệm Nạn Nhân Cộng Sản (Victims of Communism Memorial Foundation) trao giải thưởng Nhân quyền 2019 do những hoạt động nhân quyền của bà.Mẹ Nấm được trao giải thưởng trên trong một buổi lễ được tổ chức tại Russell Senate Office Building, trong khuôn viên Quốc hội Hoa Kỳ. Cũng trong buổi lễ, Chủ tịch quỹ Tiến sỹ Lee Edwards tuyên bố gọi ngày 15/7 là “ngày Mẹ Nấm.”Mẹ Nấm, sinh năm 1979 tại Khánh Hòa, là một người viết blog, hoạt động xã hội và là người bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Bà là điều phối viên của Mạng lưới Blogger Việt Nam.Bà đã bị bắt giữ nhiều lần trong thời gian 2009-2016, do tham gia các hoạt động dân sự, đòi dân quyền, và biểu tình phản đối Trung Quốc chiếm biển đảo tại Biển Đông, phản đối công ty Formosa trong vụ thảm họa môi trường làm cá chết hàng loạt tại miền Trung. Bà bị bắt và bị khởi tố ngày 10/10/2016 với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước. Sau đó, cô bị kết án 10 năm tù giam.Mẹ Nấm đã từng được giải thưởng Phụ nữ Can đảm của Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ. Trong chuyến thăm Việt Nam vào tháng 11/2017 của tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, bà Melanie Trump đã quyết định không tháp tùng cùng phu quân của mình, có thể là để phản đối việc CSVN giam giữ Mẹ Nắm.Dưới áp lực quốc tế, Mẹ Nấm đã được trả tự do nhưng bị bắt phải sống lưu vong tại Hoa Kỳ ngày 17/10/2018.Bà từng được giải Tự do Báo chí Quốc tế 2018 của tổ chức Bảo vệ Ký giả (the Committee to Protect Journalists.Vào năm 1959, Quốc Hội Hoa Kỳ thông qua Nghị quyết 1959 Captive Nations Resolution. Vào mỗi tuần thứ ba của tháng 7, Hoa Kỳ chính thức công nhận cuộc đấu tranh của người dân và vinh danh những nạn nhân ở các nước bị áp bức, giam cầm bởi chế độ cộng sản trên thế giới.