50 Năm Phi Thuyền Apollo 11 Lên Mặt Trăng

(Xem: 195)

Ngân hàng Bank of America hôm Thứ Tư đã báo cáo lợi nhuận cao hơn các dự đoán của nhiều nhà phân tích về sức mạnh trong ngân hàng bán lẻ rộng lớn. Ngân hàng cho biết họ thu được 7.3 tỉ đôla doanh lợi trong quý 2, tăng 8% so với một năm trước, hay 74 cents một cổ phần, so với 71 cent dự đoán của các nhà phân tích được thăm dò bởi Refinitiv. Ngân hàng báo cáo doanh thu 23.2 tỉ đô la, tăng 2.1% so với một năm trước, phù hợp với phỏng đoán của các nhà phân tích.