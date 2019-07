TC Sẽ Đột Quỵ Như Liên xô ?

Lịch sử chánh trị cận đại cho thấy các chế độ chuyên chế, độc tài CS suy tàn, sụp đổ và những chế độ tự do dân chủ ngày càng phát sinh và phát triển. Kinh tế cũng vậy phát triển trong chế độ tự do, dân chủ nhưng suy sụp trong chế độ kinh tế chỉ huy tập trung của CS. Hầu hết các kinh tế gia nhận định tự do, dân chủ là điều kiện cần và đủ cho kinh tế phát triển. Các chế độ CS còn sót lại sau khi CS Liên xô đột quỵ vì kinh tế tập trung suy bại, cũng đã nhận chân định đề ấy. Nên CS Trung Quốc và CS Việt Nam ‘chuyển hệ tư duy, chuyển sang ‘kinh tế thị trường’ để sống sót. Nhưng CS vẫn giữ cái đuôi ‘theo định hướng xã hội chủ nghĩa’ để tiếp tục độc quyền chánh trị.Thực vậy, thực tế tình hình sau Chiến tranh Lạnh, CS còn kiểm soát được 5 chế độ: Trung Cộng, Cộng sản Bắc Triều Tiên, Cộng sản Cuba, Cộng sản Lào và Cộng sản Việt Nam. Hai chế độ CS lớn nhứt là Trung Cộng và Việt Cộng như tắc kè đổi màu chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Âu, Mỹ giúp đỡ, tưởng lầm khi kinh tế phát triển thì chánh trị cung phát triển. Nhưng sau khi trổi dậy TC trở thành đối thủ của Mỹ.Tới thời TT Trump càng ngày càng đánh 4 trên 5 chế độ CS còn sót lại trên hành tinh này. Mỗi chế độ CS, Mỹ dùng 1 hay 2 hình thái chiến tranh thế giới khác nhau. Đánh TC bằng Chiến tranh ThƯơng mại rồi lan qua an ninh truyền tin và viễn thông qua vụ Hoa Vi. Cho đến bây giờ chưa đầy 1 năm Mỹ trừng phạt TC, tăng giá thuế quan TC gần hết các mặt hàng TC thường xuất cảng vào Mỹ, coi như bó tay TC trong việc nhập hàng vào Mỹ là một thị trường lớn nhứt.Còn Nga hậu CS là một chế độ không chánh danh CS như TC, nhưng TT Putin là một trung tá tình báo KGB của Liên xô làm thủ tướng và tổng thống Nga còn lâu hơn Stalin nữa. Ông cai trị Nga như Liên xô mà không có Đảng CS, nhưng đảng của Ông cũng độc tài trong chế tự do, dân chủ giả hiệu thời Putin không thua gì Đảng CS. Mỹ đánh kinh tế, ngoại giao của Putin sau khi Putin chiếm cứ sáp nhập bán đảo Crimea vào Nga, khuấy rối phá hoại phía biên giới phía đông Ukraine.Nga liên minh và phối họp với TC để đối đầu với Mỹ từ năm 2014. Âu Mỹ đã thi hành các biện pháp trừng phạt Nga. Hậu quả là nền kinh tế của Nga hiện đang gặp rất nhiều khó khăn, cho nên nước này phải quay sang thị trường TC và qua đó bớt lệ thuộc vào các thị trường châu Âu. Trung Quốc đã trở thành “nhà đầu tư rất quan trọng” trong nền kinh tế Nga.Mỹ cũng không quên đánh phá CS Cuba để 'trừng phạt chế độ' CS. Tin BBC 6 tháng 6 năm 2019, Mỹ vừa tuyên bố lệnh cấm các đoàn khách lữ hành Mỹ đi Cuba, đồng thời cấm các chuyến du thuyền tới quốc đảo này. Lịnh này có hiệu lực từ ngày 5/6. Lệnh cấm cũng áp dụng đối với du thuyền và máy bay tư nhân.Còn CSVN thì chính TT Trump của Mỹ cũng chánh thức đứng ra tố giác CSVN. Nào CSVN là ‘kẻ lạm dụng’ thương mại, nào “Việt Nam lợi dụng chúng ta còn tệ hơn cả Trung Quốc». VN nhỏ hơn Trung Quốc nhưng "còn tệ hơn" cả Trung Quốc khi lợi dụng Hoa Kỳ. Trước đó CSVN còn bị Mỹ chỉ mặt đặt tên là kẻ ‘thao túng tiền tệ’. Tin VOA của Mỹ ngày 3/7/, Mỹ sẽ mở rộng đánh thuế lên thép từ Việt Nam. RFI của Pháp ngày 04-07-2019 có một bài tựa đề “Thương chiến Mỹ - Trung: Việt Nam trong thế trên đe dưới búa”. Câu chủ đề của bài viết trên của RFI ‘ Theo báo cáo của bộ Thương Mại Mỹ công bố ngày 03/07/2019, xuất [cảng] khẩu của Việt Nam vào Mỹ trong 5 tháng đầu năm 2019 tăng 36%, cao hơn cả khối lượng hàng hóa của Ấn Độ bán sang Hoa Kỳ… Trong năm 2018, mức xuất siêu của Việt Nam đối với Mỹ lên tới gần 35 tỷ đô la.TT Trump của Mỹ đã hơn một lần nêu rõ những thất bại gây đại hoạ của chủ nghĩa xã hội, một cách nói về chủ nghĩa CS. Hôm 25-09-2019 trước Dại Hôi Đồng Liên Hiệp Quôc, TT Trump kêu gọi các nước trên thế giới chống “chống lại chủ nghĩa xã hội và những đau khổ mà nó đã gây ra cho mọi người” Xã hội Chủ nghĩa tức CS. Ông đơn cử trường hợp ở Venezuela, là một “bi kịch của nhân loại” với “hơn 2 triệu người trốn chạy khỏi đất nước vì chế độ XHCN Maduro và sự hậu thuẫn của Cuba”.Và khi tái tranh cử nhiệm kỳ hai, TT Trump chọn đề tài chống CS là đề tài lớn.Mới đây hôm 9 tháng 7 chuyên gia Mỹ theo dõi Trung Cộng, Steven Mosher có một bài phân tích đăng Đại Kỷ Nguyên Thời báo. Cho rằng bất kể nó chọn giữa kiểm soát hay cải cách chính phủ Trung Cộng cuối cùng tự hủy diệt. Chủ tịch TC Tập Cận Bình đang phải đối mặt với một lựa chọn đi theo hướng nào cũng sẽ đối mặt với sự hủy diệt. Về mặt kinh tế dù bằng cách từ chối hay đáp ứng các yêu cầu liên quan đến pháp lý và thương mãi của cộng đồng quốc tế; hoặc, đồng ý với các yêu cầu của Hoa Kỳ, thì sau đó đặt mình vào con đường để mất quyền lực theo thời gian, Giáo sư Mosher nói với Thời báo Đại Kỷ Nguyên.Các công ty đã chuyển sản xuất sang Trung Cộng từ nhiều thập niên trước, hiện đang quay trở lại Đài Loan. Các công ty ngoại quốc di tản qua các nước khác ở Đông Nam Á. Hệ thống chính trị TC sẽ sụp đổ khi các nhà máy đóng cửa. Các nhà lãnh đạo đảng tại địa phương bảo vệ lợi ích của địa phương chống lại chính quyền trung ương và chống lại các tỉnh khác.Tin BBC, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng chậm nhất kể từ thập niên 1990. Số liệu chính thức cho thấy trong ba tháng tính đến tháng 6, nền kinh tế chỉ tăng trưởng 6,2% so với năm trước và với ba tháng đầu năm là 6,4% trong.Hỏi làm sao kinh tế TC chịu nổi khi Mỹ đánh vào xương sống kinh tế cua TC. Mỹ đánh phá Chiến lược "Made in China 2025" và chiến lược “Một Vành Đai, Một Con Đường” của TC. Đó là hai chiến lược TC mưu toan đánh Mỹ để tranh giành vị thế đệ nhứt siêu cường thế giới của Mỹ. Mỹ nhận thức được "ý đồ" của Chủ Tịch Bình nên Mỹ đã biến các lĩnh vực công nghiệp và sản phẩm của TC vào trong trọng tâm của cuộc Chiến tranh Thương mại giữa hai nước./.(VA)