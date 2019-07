Lãnh Đạo Châu Âu Lên Án Trump Công Kích 4 Nữ Dân Biểu; Merkel: Trump Làm Hại Sức Mạnh Đa Dạng Của Hoa Kỳ

BERLIN - Vào ngày Thứ Sáu 19/07, trong buổi họp báo hàng năm, Thủ Tướng Đức Angela Merkel tuyên bố: phát biểu kỳ thị của TT Trump về 4 nữ dân biểu da màu gây thiệt hại sức mạnh của Hoa Kỳ tạo thành bởi sự tập hợp đa chủng tộc.Bà xác nhận : đoàn kết với 4 nữ dân biểu bị Trump tấn công. Cho tới nay, ông Trump từ chối xin lỗi, và không nhận các phát biểu về các dân biểu da màu là kỳ thị.Cũng trong buổi họp báo hàng năm, Thủ Tướng Merkel cũng nói tới tin tức về 3 lần run rẩy trước công chúng, và xác nhận bà biết quan tâm đến sức khỏe trong lúc làm việc công.Thủ tướng Đức không phải là lãnh đạo Châu Âu duy nhất lên án tổng thống Trump. Hồi đầu tuần này, phát ngôn viên của Thủ Tướng Theresa May lên án ngôn từ của Trump là “không chấp nhận được”. 2 ứng viên thay thế bà May là cựu ngoại trưởng Boris Johnson và ngoại trưởng tại chức Jeremy Hunt cũng góp lời đả kích Trump. Ông Jeremy Hunt cho rằng những gì diễn ra trong buổi diễn thuyết tranh cử của tổng thống Trump tại North Carolina là rất đáng lo ngại, dẫn đến hậu quả khó lường. Tại đây, đám đông đã đồng thanh hô to: “send her back” để tỏ lòng ủng hộ ông Trump.