Cư Dân Tầng 15 của Nhà Cháy Leo Xuống Như Người Nhện

PHILADELPHIA - Video an ninh ghi lại hình ảnh 1 cư dân của cao ốc 19 tầng bị cháy vào tối Thứ Năm 18/07 đã thoát hiểm khéo léo như người nhện, chỉ trong 3 phút.NBC đưa tin: anh ta leo xuống đất theo các hàng rào bao quanh balcon như dây xích. Khi xuống tới đất an toàn, người này thản nhiên bỏ đi.Tất cả cư dân của 100 căn chung cư được di tản an toàn, đã trở về nhà.4 người và 3 công nhân cứu hỏa bị thương nhẹ vì ngộp khói. Nguyên nhân cháy là rác.