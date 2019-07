Mỹ Thả 3,100 Tù Liên Bang Nhờ Luật Cải Tổ Mới Hiệu Lực

WASHINGTON -- Gần 3,100 tù nhân liên bang được thả hôm Thứ Sáu khi một điều khoản của luật cải tổ tư pháp hình sự sâu rộng đã được thông qua bở i Quốc Hội có hiệu lực, theo CNN cho biết hôm 19 tháng 7.Việc thả quá nhiều tù -- lớn nhất kể từ khi Luật First Step Act được ký ban hành sau khi được lưỡng đảng đồng thuận hiếm hoi vào năm ngoái -- áp dụng nhiều nhất cho các tội phạm ma túy và tù thọ án vì các tội sử dụng vũ khí. Nó được khởi động bởi việc tính lại số ngày mà các tù nhân tích tụ mỗi năm đối với hạnh hiểm tốt mà được áp dụng hồi tố theo luật mới.Tại một cuộc họp báo tại Bộ Tư Pháp vào sáng Thứ Sáu, Thứ Trưởng Bộ Tư Pháp Jeffrey Rosen cũng công bố 75 triệu đô la từ các chương trình hiện hữu của Bộ Tư Pháp để tài trợ cho Luật First Step Act cho tài khóa còn lại của năm tính tới tháng 9, động thái này có thể bắt đầu bớt sợ hãi của một số người vận động đặt nghi vấn về cam kết cải tổ của bộ.Cho đến nay, 1,100 tù nhân đã bị cầm tù vì các tội ma túy đã được thả sớm do giảm án nhờ Luật First Step Act, và hàng trăm tù nhân bị kết án tội hình hiện đang trông chờ thời gian thọ án ngắn hơn.