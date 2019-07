Cherry Mỹ Ồ Ạt Nhập Về Việt Nam Với Giá Hạ Hơn 50%

Do ảnh hưởng của chiến tranh thương mại, cherry Mỹ khó xuất sang Trung Quốc.

Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung khiến các thương nhân Trung Quốc ngưng đặt hàng cherry từ Mỹ, mặt hàng này bị ế thừa lại đổ dạt về thị trường Việt Nam. Nếu các năm trước cherry Mỹ về Việt Nam có giá 400,000 – 600,000 đồng/kg thì nay các cửa hàng nhập khẩu bán với giá chỉ 230,000 – 350,000 đồng, giảm gần 50% so với những năm trước.Theo giới buôn trái cây nhập khẩu, cherry Mỹ về VN đa phần là giống Skeena, trái đỏ thẫm, ngọt và dày cơm. Loại trái này năm trước khi rộ mùa giá vẫn cao, còn năm nay giá giảm tới 40%.VnExpress dẫn lời anh quản lý một cửa hàng trái cây ở quận Tân Bình cho biết, công ty đang nhập cherry Mỹ về Việt Nam với số lượng lên tới hàng tấn. Năm nay cửa hàng này bán cherry Mỹ với giá 249,000 – 299,000 đồng một kg, rẻ nhất từ trước tới nay."Giá năm nay giảm tới 40% so với năm ngoái vì tháng 7 là thời điểm cherry Mỹ rộ mùa, nguồn cung lớn. Năm nay lượng hàng nhập về gấp 3 lần năm trước nên thương lượng được giá tốt", quản lý cửa hàng này nói và cho rằng, lý do cốt yếu khiến nguồn cung năm nay tại Mỹ dư thừa vì Trung Quốc giảm nhập sản phẩm này.VnExpress nêu thêm ý kiến của bà Hoa, chủ một cửa hàng trái cây nhập khẩu ở quận Bình Thạnh, cũng xác nhận giá cherry Mỹ đang hấp dẫn hơn hàng New Zealand, Australia (đầu mùa là tháng 12). Năm trước cửa hàng bán cherry Mỹ giá 450,000 đồng/kg, nay chỉ ở mức 299,000 đồng.