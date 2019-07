55 Luật Sư Kiến Nghị Bảo Vệ Quyền Hành Nghề Của LS Trần Vũ Hải

VIỆT NAM -- Ít nhất 55 luật sư đã ký tên vào bản kiến nghị bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của Luật Sư Trần Vũ Hải, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Sáu.Bản tin viết như sau.Hơn 50 luật sư ký kiến nghị bảo vệ “quyền hành nghề hợp pháp” của LS Trần Vũ HảiCho tới chiều ngày 19/7/2019, có khoảng 55 luật sư đang làm việc ở Việt Nam đồng ý ký tên vào bản Kiến nghị “Liên quan tới hành động xâm phạm quyền hành nghề hợp pháp của luật sư thông qua việc khám xét Văn phòng luật sư Trần Vũ Hải ngày 02/7/2019”.Luật sư Ngô Anh Tuấn, một trong những luật sư khởi xướng bản kiến nghị cho chúng tôi biết thông tin này và ông hy vọng rằng sẽ được các lãnh đạo xem xét. Luật sư Tuấn nói qua điện thoại:“Chúng tôi gửi đi đến rất nhiều cơ quan và những người cầm quyền, hiện tại trong đó có 12 tổ chức và cá nhân đó thì chắc chắn sẽ có phản hồi.Tất nhiên có chỗ trả lời, có chỗ không tuy nhiên là sẽ có hiệu quả một phần nào đó. Chúng tôi cũng không quá kỳ vọng nhưng tôi nghĩ rằng đây là những yêu cầu chính đáng, hợp pháp nên nó sẽ được xem xét thôi. Còn sự thật khách quan của vụ án, trốn thuế như thế nào thì qua quá trình điều tra sẽ rõ thôi.Những gì cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì ở đây là cơ quan điều tra có động thái làm sai thì chúng tôi có những kiến nghị, và những kiến nghị này là phù hợp nên sẽ được họ ghi nhận.”Bản kiến nghị đề ngày 15/7/2019 gửi tới 11 lãnh đạo cao cấp của Việt Nam hiện nay cùng với Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội chỉ ra những điểm nghi vấn bất thường trong việc khởi tố và khám xét Văn phòng ông Trần Vũ Hải hồi đầu tháng.Cụ thể, có 4 nghi vấn được nêu ra, trong đó nổi bật là việc Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an sau sự vụ này cũng ra thông báo không cấp giấy đăng ký bào chữa cho luật sư Trần Vũ Hải mặc dù ông này đã đăng ký bào chữa cho bị can hơn 3 tháng trước và liên tục có khiếu nại.Các luật sư đặt câu hỏi rằng, phải chăng việc khởi tố bị can này là nhằm ngăn cản ông Hải bào chữa cho thân chủ của mình theo luật định?Đây là sự việc blogger Trương Duy Nhất trong khi xin qui chế tị nạn chính trị với Liên hiệp quốc ở Thái Lan đã đột nhiên có mặt một vài ngày sau đó ở Việt Nam và mấy tháng sau được thông báo là bị bắt và khởi tố với cáo buộc “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” liên quan đến Vũ Nhôm.Luật sư Trần Vũ Hải được thân nhân blogger Trương Duy Nhất mời làm đại diện pháp lý trong vụ việc mới nhất nàyLuật sư Ngô Anh Tuấn, thuộc Đoàn luật sư Hà Nội cho biết thêm, ông chỉ hy vọng vào sự lên tiếng của luật sư và hiện tại chưa cần thiết có sự tham gia của người dân vì luật sư mà “không bảo vệ được mình thì đừng có hy vọng bảo vệ được người khác”.