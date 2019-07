Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam Kỳ 5 tại Nam Cali Sẽ Diễn Ra Từ Ngày 1 Đến Ngày 3 Tháng 8 Năm 2019

Giáo Sư Nguyễn Mai và Kỹ Sư Tạ Trung tại Tòa Soạn Việt Báo.

Hình hồ sơ do BTC cung cấp.

Westminster (Bình Sa)- - Tại tòa soạn Việt Báo vào lúc 4 giờ chiều Thứ Ba ngày 16 tháng 7 năm 2019 Giáo Sư Nguyễn Mai, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Hội Phát Triển Truyền Thống và Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng cùng Kỹ Sư Tạ Trung, Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ, Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Kỳ 5 cho biết: Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam Kỳ 5 sẽ bắt đầu từ thứ Năm ngày 1 đến thứ Bảy, ngày 3 tháng 8 năm 2019, chương trình trình diễn ca nhạc bắt đầu vào lúc 7 giờ 30 tối thứ Bảy tại Rose Center Theater, 14140 All American Way, Westminter (lối vào Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ). Chương trình với sự tham dự và phối hợp trình diễn của các Đoàn Văn Nghệ Truyền Thống Việt Nam trên thế giới gồm có: Đoàn Văn Nghệ Lạc Hồng, Phượng Ca Paris, Phượng Ca Na Uy, Tre Việt Toronto, Hướng Việt Seatle, Tiếng Vọng Quê Hương San Jose và Tiếng Hoài Hương Porland. Điều khiển chương trình : Y Sa và Luật Sư Nguyễn Hoàng Dũng.Giá vé $25, $35, $50. Ban tổ chức rất mong được sự ủng hộ của quý đồng hương Xin vui lòng liên lạc với ban tổ chức qua các số điện thoại: (714) 642-9590, (714) 251-2152, ( 657) 246-9775, hoặc Email: Trungta007@yahoo.comKỹ Sư Tạ Trung cho biết, sau bốn lần Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam được tổ chức rất thành công tại Toronto, Canada (2011); Seattle, Washington (2013); Sydney và Melbourne, Úc (2015); tại Paris, Pháp (2017), năm nay 2019, ban tổ chức chọn Little Saigon, Nam California làm địa điểm tổ chức Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống VN kỳ 5 vì đây được mệnh danh là thủ đô tinh thần của người Việt tỵ nạn cộng sản, số người Việt sống tại đây rất đông.Những vị nầy cũng cho biết: Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam do nghệ sĩ Lê Thị Kim (Kim Uyên) khởi xướng và thành lập vào tháng 7 năm 2011 và được tổ chức luân phiên trên thế giới cứ hai năm một lần.Đại Hội Kỳ 5 có ba mục đích: thứ nhất là trau giồi kinh nghiệm giảng dạy, trình diễn và học hỏi về âm nhạc truyền thống. Thứ hai là kết chặt tình thân giữa các tổ chức, các nhóm nhạc dân tộc Việt Nam trên thế giới và Thứ ba là phổ biến, duy trì và phát huy âm nhạc dân tộc Việt Nam.Trong dịp nầy Giáo Sư Nguyễn Mai và Kỹ Sư Tạ Trung cho biết: Đoàn Dân Tộc Hướng Việt do bác sĩ Hồng Việt Hải sáng lập, đã trình diễn nhiều nơi trên thế giới và được vinh dự trình diễn tại Tòa Bạch Ốc trong chương trình mừng Tết Nguyên Đán năm 2018. Đoàn Phượng Ca Dân Ca Quốc Nhạc, Paris và Đoàn Phượng Ca Na Uy do giáo sư Phương Oanh sáng lập vào năm 1969 tại Việt Nam, sau đó tại Paris và Na Uy. Ban Nhạc Dân Tộc Tiếng Hoài Hương: được cô Phạm Thu Hương thành lập năm 2000, qui tụ những người yêu nhạc cổ truyền VN. Đoàn Tiếng Vọng Quê Hương được thành lập tại San Jose, California năm 1986 dưới sự dẫn dắt của giáo sư Ngọc Lan và Ngọc Dung. Đoàn Tiếng Vọng Quê Hương biểu diễn nhiều thể loại âm nhạc dân tộc từ dân ca đến cải lương sân khấu.Đoàn Tre Việt dưới sự giảng dạy của giáo sư Kim Uyên và nghệ sĩ Diệu Trinh. Nhóm Tre Việt hoạt động mạnh tại Canada và trình diễn nhiều nơi trên thế giới, Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng thành lập tại Nam California từ năm 1989. Đây là Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc có đông đảo thành viên nhất và hoạt động mạnh nhất tại miền Nam Cali, do giáo sư Nguyễn Châu và giáo sư Nguyễn Mai, hai vị giáo sư từng tốt nghiệp tại Nhạc Viện Quốc Gia Saigon trực tiếp điều khiển.Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng đã tham gia các hoạt động văn hóa tại tiểu bang Cali, các tiểu bang lân cận và tại Canada. Đoàn cũng đã biểu diễn tại các trường đại học Nam Cali như El Camino Fullerton, Long Beach, Pomona, UCI, UCLA , trường cao đẳng Orange Coast và cao đẳng Chaffey cũng như tham gia vào một số lễ hội quốc tế , tham gia vào một số các sinh hoạt cộng đồng địa phương.Chương trình trong hai ngày đầu Đại Hội gồm có họp mặt, giải trí, thuyết trình về “Đại cương sự khác biệt giữa âm nhạc Việt Nam và âm nhạc Tây phương.” Đề tài do giáo sư Nguyễn Châu trình bày sẽ giúp mọi người hiểu thế nào gọi là Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam. Giáo sư Trương Thị Quỳnh Hạnh sẽ “Giới Thiệu về Ca Trù.” Thầy Bùi Thiên Hoàng Quân sẽ thuyết trình đề tài thứ 3 là “Hòa Tấu Hiện Đại với âm nhạc dân tộc,”Cuối hai ngày đầu là phần thảo luận về âm nhạc với các giáo sư:- Bùi Thiên Hoàng Quân (cử nhân đàn Nhị tại Nhạc Viện Saigon 1986, Thạc sĩ sáng tác, Tiến sĩ nghệ thuật Âm Nhạc học tại nhạc Viện Saigon),- Giáo sư Tiến Sĩ Trương Thị Quỳnh Hạnh (tốt nghiệp Trường Quốc Gia Âm Nhạc và Kịch Nghệ Saigon 1968, Huy chương Vàng Giải Văn Học Nghệ Thuật VN và huy chương Vàng Giải Văn Hóa Thành phố Paris, Pháp quốc, Tiến Sĩ Nhân Chủng Học, Âm Nhạc Học với Hạng Tối Danh Dự tại Đại Học Paris IV Sorbonne, Pháp 2009),- Giáo Sư Võ Quang Phương Oanh (Tốt nghiệp Trường Quốc Gia Âm Nhạc và Kịch Nghệ Saigon 1962, Giải Nhất Đàn Tranh Toàn Quốc năm 1984, sáng lập Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam. Huy Chương Vàng Viện Hàn Lâm Nghệ Thuật Á Châu năm 1968, Huân Chương Công Trạng Hoa Kỳ năm 1994, năm 1996 giáo sư nhận bằng Giáo Sư Quốc Gia Pháp về Âm Nhạc Truyền Thống VN và giảng dạy tại các nhạc viện Antony, Sevran trong hơn 25 năm),- Giáo Sư Ngọc Dung (Tốt nghiệp Trường Quốc Gia Âm Nhạc và Kịch Nghệ Saigon, giáo sư đã dạy tại Hội Việt Mỹ Saigon trước 1975),- Giáo Sư Nguyễn Mai (tốt nghiệp Trường Quốc Gia Âm Nhạc Saigon năm 1960-1961, giáo sư âm nhạc trường Gia Long đến năm 1975, dạy môn Đàn Tranh tại Trường Quốc Gia Âm Nhạc và Kịch Nghệ Saigon, năm 1976 chuyển về Trường Nghệ Thuật Sân Khấu. Giáo Sư Mai là đồng sáng lập và điều hành Hội Phát Triển Nghệ Thuật Âm Nhạc Truyền Thống VN),- Giáo Sư Nguyễn Châu (một trong những sáng lập viên và hiện là Giám Đốc Nghệ Thuật của Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng. Ông đã học về nhạc dân tộc từ năm 10 tuổi tại Trường Quốc Gia Âm Nhạc và Kịch Nghệ Saigon. Sau khi tốt nghiệp các bộ môn tây phương về hòa âm, phối khí, giáo sư được mời ở lại trường phụ dạy môn nhạc cụ truyền thống lúc mới 17 tuổi, ông cũng tốt nghiệp Đại Học Luật Khoa Saigon. Giáo Sư Châu thành lập Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng vào năm 1989 và hiện đang phát triển rất mạnh tại miền Nam California).Ngoài ra còn có một người không phải tốt nghiệp trong ngành âm nhạc, nhưng ông đã gắn liền với Đoàn Văn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng đó là Kỹ Sư Tạ Trung làm việc trong ngành Quốc Phòng và Không Gian Hoa Kỳ trong gần 40 năm qua. Anh hiện làm việc tại hảng Raytheon với chức vụ Principal Engineer and Software Project Manager.Kỹ Sư Tạ Trung được biết trong cộng đồng Nam Cali là nhà Giáo Dục và nhà Sinh Hoạt Cộng Đồng. Trong gần 30 năm qua, anh đã cống hiến công sức của mình trong các sinh hoạt cộng đồng, đặc biệt là các sinh hoạt văn hóa và giáo dục, nhằm mục đích bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam và xây dựng một cộng đồng Việt Nam vững mạnh tại hải ngoại. Kỹ Sư Tạ Trung đã từng giữ các chức vụ sau:Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Cali; Phó Chủ Tịch Ngoại Vụ Hội Phát Triển Nghệ Thuật Truyền Thống Việt Nam & Đoàn Văn Nghệ Dân Tộc Lạc Hồng; Trưởng Ban Tổ Chức Đại Hội Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam Kỳ V; Hội Trưởng Hội Thân Hữu Bình Thuận; Cố vấn Hội Chuyên Gia Không Gian Việt Mỹ; Chủ Tịch Sáng Lập Hội Đồng Quản Trị Trung Tâm Văn Hóa Việt Nam; Cựu Trưởng Ban Tổ Chức Giải Khuyến Học; Cựu Phó Chủ Tịch Nội Vụ Hội Đồng Quản Trị Trung Tâm Việt Ngữ Hồng Bàng; Cựu Phó Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Trung Tâm Cộng Đồng Đa Văn Hóa Saint Anselm; Cựu Thành Viên Uỷ Ban Giám Sát Measure C & M thuộc Học Khu Coast Community College.Được hỏi về chương trình hòa nhạc chính thức vào tối thứ Bảy, ngày 3 tháng 8, Giáo Sư Nguyễn Mai và Kỹ sư Tạ Trung, cho biết, chương trình sẽ gồm có 17 tiết mục vô cùng đặc sắc do các Đoàn Văn Nghệ vừa kể thay phiên nhau trình diễn với những màn Ca Trù, Điệu Chèo, Cải Lương, Hòa Tấu Đàn Tranh, Dân Ca Nam Bộ, Múa, Chầu Văn Bắc, Độc Tấu Đàn Bầu, Dân Ca Quan Họ, Song Tấu Đàn Tranh, Ca Nhạc Thính Phòng và kết thúc với màn Hòa Tấu “Âm Điệu Giao Duyên” do giáo sư Nguyễn Châu sáng tác với sự trình bày của bảy Đoàn Văn Nghệ Âm Nhạc Truyền Thống Việt Nam.Nhân dịp nầy Giáo Sư Nguyễn Mai và Kỹ Sư Tạ Trung nhờ cơ quan truyền thông chuyển lời cám ơn quý vị phụ huynh các em nhạc sinh, các vị mạnh thường quân đã hỗ trợ, trong thời gian qua để Hội Phát Triển Nghệ Thuật Truyền Thống Việt Nam có cơ hội phát triển và duy trì những sinh hoạt của hội.Ban tổ chức trân trọng kính mời quý đồng hương đến tham dự thật đông, vì đây là đại hội âm nhạc truyền thống lần thứ 5 nhưng cũng là lần thứ nhất được tổ chức tại Nam California. Đại hội cũng là dịp để chúng ta cùng góp phần vào công việc bảo tồn và phát huy tinh thần văn hóa dân tộc nơi quê người.