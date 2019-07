Có dư luận đồn đoán rằng Chủ Tịch của cái gọi là Quốc Hội đảng cử dân bầu của CSVN, Bà Nguyễn thị Kim Ngân sang Tàu cầu phong làm An Nam Quốc Vương, CSVN gọi là Chủ Tịch Nước CSVN.Ông Nguyễn phú Trọng kiêm nhiệm hai chức Tổng Bí Thư Đảng CS và Chủ Tịch Nước CSVN bịnh tình biến Ông thành liệt lão không thể hồi dương. Nguyễn thị Kim Ngân Chủ tịch Quốc hội đảng cử dân bầu là một phụ nữ Bến Tre bề ngoài coi cũng được, âm đang thịnh. Tên Kim Ngân nói lên kỳ vọng vàng bạc.Tổng Trọng từng chê dân Nam kỳ ‘thiếu lý luận’ tức dốt chánh trị nên nâng Kim Ngân người gốc Bến Tre lên làm chủ tịch Quốc Hội để nâng khăn sửa túi’ cho Đảng CS. Được thời Kim Ngân phung phí ‘tới gáo’ (theo thổ ngữ Bến Tre) ngân sách nhà nước để ‘an diện’. Sắm cả 300 bộ áo dài và nhiều áo ‘bành tô’ khoe phi trường lớn, rộng, cao. Theo bà con cô bác trong nước bàn ra tán vào là mỗi áo dài hay áo bành tô, lụa là, dệt gấm thêu hoa, may riêng cho Bà giá có thể cả cây vàng. Quỹ của Quốc Hội phải đài thọ. Tức là nhân dân phải còng lưng, chai tay làm việc đóng thuế cho ngân sách trả cho y phục này cho y thị.Nhờ vậy có thể nói Bà dù có tuổi nhưng coi cũng không tệ. Phi trường phía trước cũng rộng to, hậu cần phía sau cũng đầy đặn. Dù Tổng Trọng liệt lão không hồi dương, Bà vẫn là người ưa nhìn để Trọng xả căng thẳng.Tấm hình Bà Nguyễn thi Kim Ngân sang Tàu cầu phong làm ‘An nam quốc vương’, Chủ Tịch Tâp cận Bình bắt tay Bà, miệng Ông cười coi cũng muốn cởi mở lắm dù Chiến tranh Thương mại làm Ông đang lâm bịnh nhức đầu.Trong chánh trị chung mà có riêng là chung thêm động lực. Trọng tin Kim Ngân lên làm Chủ Tịch Nước thì Trọng và Kim Ngân tuy hai mà một. Trọng có bịnh liệt giường cũng vẫn còn cai trị được, chớ không như Lê Long Đĩnh phò Thiên Triều như Trọng lâm triều phải nằm nên có tên là ‘Lê ngoạ triều’. Kim Ngân làm Chủ Tịch nước Trọng không lo hạ bệ Trọng khiến Trọng phải triệt như Nguyễn tấn Dũng hay Trần đại Quang.Việc Tổng Trọng tổ chức cho Kim Ngân đi Bắc kinh cầu phong Thiên triều cho làm Chủ Tich Nước thay Trọng là âm mưu ngăn đường chận nẻo chạy chức Chủ Tirch Nước của một số đối phương muốn thay ngôi đổi trào Nguyễn phú Trọng. Do vậy Kim Ngân đi vận động Thiên Triều cho làm An nam quốc vương là một ‘định hướng’ tổ chức công quyền của TC cho CSVN, là một bảo đảm cho sự nối tiếp triều đại của Nguyên phú Trọng. Đại hội đảng CSVN tới đây chỉ là màn kịch diễn ý của Thiên Triêu Bắc Kinh.Tổng Trọng chuẩn bi khá kỹ cho màn kịch này. Trọng ‘đào bồi’ (từ CS ghép hai chữ đào tạo và bồi dưỡng) cho Kim Ngân lời ăn, tiếng nói, tác phong, điệu bộ như một lãnh đạo nhà nước. Bà Ngân gần đây tỏ ra là lãnh đạo quốc gia, trong ăn nói, ăn mặc khi xuất hiện trước thần dân và và kiểu cách ngoai giao trước quốc khách ngoại quốc. Kim Ngân tỏ vẻ đi sát Trọng, tuyên bố tình hình sức khoẻ và công bố công tác sắp làm của Trọng từ khi Trọng lâm bệnh và ít xuất hiện trước công chúng.Kim Ngân được Trọng vận động cho đi viếng thăm chính thức Trung Quốc, Bà ở thế thượng phong. Theo các nhà quan sát bà Ngân được Trọng coi người ‘phân nửa’ của mình nên Trọng chia cho “phân nửa” quyền bính của Trọng trong hai chức tước mà Tổng Trọng kiêm nhiệm - là Chủ Tịch Nước CSVN.Các nhà quan sát trong ngoài nước bàn ra tán vào lung tung. Nhưng dân chúng Việt Nam thì bất cần, vẫn như cũ, vũ như cẩn. Dân chúng cố gắng và kiên trì đấu tranh lật đổ chế độ CS. Vì CS ai lên cũng vậy, CS vẫn và đều là độc tài đảng trị toàn diện, đàn áp, bóc lột người dân. Kẻ mới lên ăn hối lộ, tham nhũng còn bạo hơn người cũ đã no rồi.CS không thể thay đổi. CS là chế độ chỉ có vứt bỏ nó đi chớ không thay đổi CS được. Dân chúng các nước Đông Âu, Ba lan, Hung gia lợi, Lỗ ma ni, Đông Đức cũng đã chứng minh bằng những cuộc cách mạng lật đổ, phế bỏ các chế CS để thay thế bằng chế độ tự do, dân chủ giúp cho dân giàu nước mạnh hơn.Gần đây, đặc biệt trước đại hội đảng CS, một số cán bộ đảng viên đang cầm đầu chế độ CS ở Việt Nam và ở Trung Quốc đã thấy tình hình thậm chí nguy cho Đảng có kêu gào chỉnh đốn Đảng, trị tham nhũng, thay đổi chính sách của Đảng để tránh một cuộc đổ vỡ, bị lọai trừ và bị thay thế.Như trong chế độ CS ở Trung Quốc, Ô. Tập cận Bình, một “ hòang tử Đỏ”, nhiều năm làm Phó Chủ Tịch Nước, là người được Đảng sắp xếp lên làm Chủ Tịch Đảng, Chủ Tịch Nước, Chủ Tịch Quân Ủy trung ương, cũng phải than Đảng Cộng sản Trung Quốc hiện nay là nơi tập trung của thành phần thối nát, giá áo túi cơm cần phải trong sạch hóa.Điều đáng lưu ý là không thấy Ông nào, từ ông hưu đến ông tại chức hay sắp lên chức, đâu có ông nào đưa ra đường lối, kế họach, chương trình, cải tổ thế nào, trừng trị cụ thể ra sao. Nếu họ có đưa ra như Tập cận Binh đưa ra kế hoạch diệt trư từ con ruồi đến con hổ tham nhũng và Tổng Bí Thư CSVN Nguyên phú Trọng cũng bắt chước đưa ra kế hoạch đốt lò tham nhũng, thực chất là để triệt hạ phe phái đối thủ, đối địch là chánh.Vì hơn ai hết những vị này biết chỉnh đốn đảng, bai trừ dang viên tham nhũng thì còn ai đâu mà xài. Đảng CS tự nó là cha sanh mẹ đẻ của tham nhũng, quan liêu, cửa quyền vì bản chất Đảng CS là độc tải, đảng trị tòan diện; quyền hành mà không giám sát, không ngăn chận thì quyền hành sẽ hư họai, hủ hóa.Người dân bị trị không tin Đảng CS thay đổi. Người dân bị trị chỉ muốn thay thế CS bằng thể chế tự do, dân chủ, như ở các nước CS Đông Âu và liên bang sô viết mà cả thế giới đã thấy khi CS Âu châu và Nga bị dân chúng lật đổ, thì những nước này nhờ tự do, dân chủ nên dần dần tiến bộ hơn./.(VA)