Nhân Viên An Ninh Da Trắng Rút Súng Lưng Cảnh Sát Da Đen

LUCAS COUNTY - Cảnh sát viên Alan Gaston phục vụ quận Lucas từ 34 năm nghĩ rằng nhân viên an ninh tư có hợp đồng bảo vệ cơ sở của IRS tại Toledo là đồng nghiệp và cùng phe.Ông Gaston là sĩ quan da đen, người kia là nhân viên an ninh da trắng – 2 người chạm mặt bất ngờ.Nhân viên an ninh da trắng rút súng, ông Gaston vội vàng lên tiếng, đặt bàn tay trên cánh tay người kia, và đặt ngón tay trên cò súng.Ông Gaston nhận xét “Tiếng hô của nhân viên an ninh da trắng có âm sắc của thù ghét” và biết ông có thể bị bắn. Ông kể lại với phóng viên “Có thể thấy ánh mắt ghét bỏ của người kia”.Washington Post tường thuật: ông Gaston đến văn phòng IRS ngày 31-5 để hỏi về 1 thư nhận được từ cơ quan này – ông mặc đầy đủ sắc phục, phù hiệu và vũ khí. Khi ông ra khỏi văn phòng IRS, nhân viên an ninh da trắng rút súng, đi theo phía sau, định bắt ông.Nhà báo cho biết tên của nhân viên da trắng là Eklund – ông Eklund hô “Không đi đâu cả, tôi bắt ông”. Khi ấy, ông Gaston chuẩn bị bị bắn dù không có lý do gì.Ông Eklund không nhận tội khi ra tòa hôm Thứ Hai.Ông Gaston không cảm thấy ông được tôn trọng như là 1 nhân viên công lực.Tổng đài 911 nhận được điện thọai thông báo vụ đối đầu từ 1 người bên trong văn phòng IRS.