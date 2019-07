Sai Lầm Y Tế Gây Thương Tổn Trên 10% Bệnh Nhân

WASHINGTON - Hơn 10% bệnh nhân bị thương tổn vì sai lầm y tế, gồm nhiều trường hợp có thể tránh.Phúc trình phổ biến qua tạp chí y khoa The BMJ cho biết: 12% bệnh nhân bị thương tật vĩnh viễn hay mất mạng.Cuộc khảo sát thực hiện với 300,000 người bệnh nêu rõ tính chất nghiêm trọng của sai lầm y tế, theo tác giả Maria Panagioti, giáo sư thuyết giảng tại University of Manchester.E-mail của bà nhấn mạnh: cần có chiến lược để khám phá và điều chỉnh các nguyên nhân chính của khiếm khuyết trong chăm sóc sức khỏe. Theo bà, đa số thương tổn do thuốc gây ra.2 thập niên trước, phúc trình của Institute of Medicine cho hay: sai lầm y khoa gây ra 98,000 tử vong/năm.Cuộc khảo sát mới cũng tìm hiểu thêm về 70 cuộc nghiên cứu trước, gồm thông tin của trên 337,000 bệnh nhân gồm 15,419 trường hợp là có thể tránh.1 chuyên viên khuyến cáo: đừng ngại khi thấy bác sĩ và y tá quá bận rộn – nếu thấy không yên tâm, hãy yêu cầu họ ngừng tay để hỏi.