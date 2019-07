Hạ Viện OK Đề Luật Lương Tối Thiểu $15/Giờ

WASHINGTON - Đề luật lương tối thiểu 15 MK/giờ đã được thông qua tại Hạ Viện – với kết quả này, mức lương tối thiểu của liên bang sẽ tăng đến mức 15 MK/giờ kịp trước năm 2025.Lương tối thiểu theo quy định của liên bang không tăng từ 2009.NBC đưa tin: đề luật Raise the Wage Act do dân biểu Bobby Scott (DC-Virginia) bảo trợ đã nhận được 231 phiếu thuận và 199 phiếu chống.1 đề luật tương tự bị bác 4 tháng trước – khi ấy, số dân biểu đại diện các đơn vị nông thôn và các đơn vị theo phe CH nêu quan ngại về gánh nặng chi phí của doanh nghiệp nhỏ.1 sồ nhà lập pháp DC, gồm dân biểu Tom O’Halleran từ Arizona, giới thiệu 1 tu chính về vai trò của Phòng trách nhiệm của chính phủ (GAO) là theo dõi ảnh hưởng và làm phuc trình – tu chính này cũng buộc Lập Pháp thẩm định các ghi nhận của phúc trình GAO và về sự chậm trễ hay điều chỉnh lương tối thiểu. Tu chính đã được biểu quyết chấp thuận bằng 248 phiếu tán đồng.Theo NBC, đề luật này khó thông qua Thượng Viện đang do đảng CH kiểm soát – lý lẽ của phe CH là 1 phúc trình cùng trong tháng này ước lượng 3.7 triệu người mất việc nếu lương tối thiểu liên bang là 15 MK/giờ.