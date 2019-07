Mỹ Sẽ Lập Tổ Chức Quốc Tế Vì Tự Do Tôn Giáo

WASHINGTON - Sau 1 hội nghị quan trọng kéo dài 3 ngày về chủ đề tự do tôn giáo, vào ngày Thứ Năm 18/07, ngoại trưởng Mike Pompeo loan báo: Hoa Kỳ sẽ thành lập 1 cơ chế quốc tế vì tự do tôn giáo.Theo lời ông, chi tiết về thành phần và hoạt động của “International Religious Freedom Alliance – IRFA” đang được hoạch định.Ông tuyên bố tại hội nghị cấp bộ trưởng họp 3 ngày tại Bộ ngoại giao: IRFA sẽ bảo vệ quyền tin hay không tin theo chọn lựa của mỗi người.Nhân dịp này, ngoại trưởng Pompeo phê bình nghiêm khắc Iran và Trung Cộng về thành tích nhân quyền, gồm tự do tín ngưỡng. Ông nói hành động Bắc Kinh giam hàng triệu người Uighur ở vùng Tân Cương là một vết nhơ của thế kỷ.Những nhà hoạt động người Uighur có mặt tại hội nghị đã tố cáo Trung Cộng tìm cách phá hủy niềm tin Hồi Giáo của họ, bằng cách bắt người dân Uighur ăn thịt heo, cũng như phải làm những điều được xem là tội lỗi trong Đạo Hồi.