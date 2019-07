Bia, Sốt Xuất Huyết, Vi Phạm, Mưa Ngập

Chỉ một ngụm bia cho vui, thế là lãnh búa… Trong tình hình say rượu lái xe gây ra nhiều tai nạn trên toàn quốc, an toàn giao thông đang được siết kỹ thêm.Bản tin VTC News kể chuyện: Uống một ngụm bia với bạn, tài xế bị giữ xe 7 ngày… Một tài xế tại Nam Định bị CSGT Hà Nội xử phạt 2,5 triệu đồng và giữ xe 7 ngày khi phát hiện có nồng độ cồn.Báo Tiền Phong kể: Hai 'đại gia' xe đạp bị truy thu gần 2 tỷ đồng thuế… Đoàn Thanh tra Cục Hải quan TP.SG vừa công bố kết luận thanh tra tại trụ sở 2 doanh nghiệp kinh doanh xe đạp thương hiệu Giant, ra quyết định truy thu tổng tiền thuế 1,7 tỷ đồng....Ngoài ra, Cục Hải quan TP.SG cũng yêu cầu lãnh đạo Chi cục Hải quan Sài Gòn khu vực 1 tổ chức xem xét, kiểm điểm trách nhiệm cán bộ công chức đã thông quan các lô hàng NK mà 2 công ty trên đã sai phạm dẫn đến thiếu các khoản thuế phải nộp.Báo SGGP kể chuyện Hà Nội: Số người mắc sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi tăng… Ngày 17-7, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế TP Hà Nội, cho biết, trong 1 tháng gần đây, số bệnh nhân mắc sốt xuất huyết (SXH) ở Hà Nội tăng nhanh theo từng tuần, hiện đã gần 200 ca mắc/tuần và xuất hiện tại tất cả quận, huyện, thị xã.Lũy kế từ đầu năm 2019 tới nay, Hà Nội ghi nhận khoảng 1.200 ca mắc SXH - không có trường hợp tử vong. Số bệnh nhân đang điều trị chiếm gần 10% tổng số mắcBáo Thanh Tra kể: Trong 6 tháng đầu năm, ngành Thanh tra phát hiện vi phạm gần 50.340 tỷ đồng, hơn 1.000 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách 34.500 tỷ đồng và 142 ha đất; chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý 44 vụ, 73 đối tượng.Báo Tin Tức kể chuyện mưa ngập: Vào khoảng 16 giờ 30 ngày 17/7, một cơn mưa lớn đã đổ xuống nhiều quận, huyện của TP Hồ Chí Minh. Ghi nhận tại khu vực quận 9 và quận Thủ Đức, mưa kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, làm hàng loạt tuyến đường ngập sâu. Có nơi ngập hơn nửa mét, khiến hàng loạt phương tiện bị chết máy, lưu thông rất khó khăn.Báo Công Thương kể: Theo ông Johnny Fung - Giám đốc của Tập đoàn Wal Mart, trong thời gian tới, do nhu cầu mở rộng nguồn cung để đáp ứng tốc độ tăng trưởng mạng lưới phân phối trên toàn cầu nên Wal Mart chủ trương xây dựng kế hoạch mở rộng sự hiện diện của hàng hóa sản xuất tại Việt Nam trong toàn hệ thống. Các mặt hàng được Wal Mart tìm mua rất đa dạng, trước mắt sẽ là các sản phẩm thủy sản, thực phẩm, đồ nội thất, đồ gia dụng, đồ chơi...Wal Mart hiện có mặt tại 28 quốc gia, tổng doanh thu của tập đoàn này trong năm 2018 đạt trên 500 tỷ USD với số lượng khách hàng phục vụ bình quân 270 triệu khách/tuần nên nhu cầu tìm kiếm sản phẩm mới là rất lớn.Báo Nhân Dân kể chuyện Biên Hòa: Chiều 17-7, UBND thành phố Biên Hòa và Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai quyết định xử phạt vi phạm hành chính và thu hồi giấy phép về an ninh trật tự đối với quán bar ST Club - Làn Sóng Trẻ do có hai lỗi vi phạm là để người khác sử dụng ma túy trái phép trong khu vực quản lý và hoạt động vũ trường quá giờ quy định.Trước đó, khoảng 1 giờ sáng ngày 23-6, Công an TP Biên Hòa bất ngờ kiểm tra quán bar này, phát hiện hơn 200 đối tượng đang tụ tập, sử dụng ma túy tổng hợp.BizLive hỏi: Lỗi hẹn gần 20 năm, TP.SG chưa trở thành trung tâm tài chính quốc tế vì đâu? Vấn đề đưa TP.SG trở thành trung tâm tài chính quốc tế ngang tầm Hong Kong, Singapore đã được đặt ra từ 15-20 năm nay, nhưng câu chuyện này hiện vẫn chỉ để... bàn tán.Đến nay, ngành tài chính tăng trưởng bình quân 8,8%/năm và chiếm tỷ trọng 5,7% GRDP của TP.SG. Ngành tài chính giúp thành phố huy động khoảng 460.000 tỷ đồng/năm; đồng thời đóng góp khá nhiều về cơ chế, chính sách cho quá trình hội nhập quốc tế và hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.Song, nhìn chung thị trường tài chính TP.SG vẫn còn nhiều khó khăn. Lực cản lớn nhất là TP.SG chưa thể hình thành nên một trung tâm tài chính để đáp ứng nhu cầu của 13 triệu dân thành phố và hơn 7 triệu khách quốc tế.Báo Người Lao Động kể: Thùng container trên rơ-moóc xe đầu kéo bất ngờ đổ ập xuống đường khi qua gờ giảm tốc, đè trúng nữ công nhân chạy song song khiến nạn nhân trọng thương. Vụ tai nạn xảy ra vào chiều tối 17-7 trên Đại lộ Độc Lập, Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.Một số nhân chứng cho biết tai nạn xảy ra khi xe đầu kéo BKS 51D - 309.26 đang chạy từ tuyến đường trên ra Quốc lộ 1 thì thùng container phía sau đổ xuống đường lúc qua nhà khách Quân đoàn 4.Báo Tuổi Trẻ ghi lời ông Diệp Thành Kiệt (phó chủ tịch Hiệp hội Da giày túi xách VN) báo động: Nhiều thương hiệu Mỹ đã 'chạy' đơn đặt hàng từ TQ sang các nước khác, trong đó có VN. Việc này diễn ra dưới nhiều hình thức, chứ không đơn thuần tuồn hàng thành phẩm từ TQ sang VN để đóng mác "Made in Vietnam", sau đó lấy C/O của VN xuất đi.Năm 2018, DN FDI xuất khẩu 12,81 tỉ USD giày dép và 2,58 tỉ USD túi xách các loại, chiếm đến 78,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của da giày, và chiếm 76,1% trong kim ngạch túi xách. Nên mức độ rủi ro từ việc chuyển tải bất hợp pháp từ khối DN này là rất lớn, và việc tiếp cận được khối DN này đối với Lefaso tương đối khó khăn…Báo Công Lý kể: Một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra giữa xe máy điện và tàu hỏa khiến 2 nữ sinh 16 tuổi đi xe điện tử vong. Khoảng 17 giờ 15 ngày 16/7, em Nguyễn Thị L. và Bùi Thị T. H. (16 tuổi, cùng ở thôn Bãi Mạc, xã Thượng Quận, huyện Kinh Môn) chở nhau trên xe máy điện BKS: 34MĐ1-467.99 hướng từ QL5 rẽ vào thôn Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành đã đâm vào tàu hỏa LP5 chạy hướng Hà Nội - Hải Phòng.Hậu quả, vụ tai nạn làm khiến em H. tử vong tại chỗ, còn L. bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương, nhưng đã tử vong lúc 19 giờ 35 cùng ngày.Pháp Luật & Xã Hội kể về cuộc triển lãm: Triển lãm sắp đặt "Xả rác ít thôi" khai mạc ngày 15-7 là sự kiện được tổ chức bởi tại Hà Nội-L’Espace, Văn phòng hợp tác giữa UBND TP Hà Nội và vùng Le-de-France (Pháp).Điểm nhấn của triển lãm là "cơn sóng nhựa". Theo đó, chai nhựa, ly nhựa, hộp xốp, túi nilon, ống hút, đồ chơi nhựa… được làm sạch và kết thành một tấm thảm khổng lồ treo ngược trên trần phòng triển lãm. Cơn sóng rác không được treo song song với trần mà nó thấp dần, có chỗ thấp hơn đầu người, khiến những em bé đứng phía dưới cũng bị sóng rác chạm đầu. Hình ảnh cơn sóng rác như một lời cảnh báo với con người, lượng rác thải đang tăng lên theo hàng năm và nó sẽ không ở nguyên vị trí cũ đâu. Nếu như không có ý thức bảo vệ môi trường từ bây giờ, có thể cơn sóng rác ngoài đời thực sẽ đổ ập lên đầu con người ở một tương lai không xa.Bản tin VTV kể chuyện chủ công ty trốn về Hàn Quốc: Đã 3 tuần kể từ khi công nhân đình công vì không được trả lương, khu nhà xưởng tại Công ty TNHH Fourwell Vina (Bắc Giang) cũng bị cắt điện vì không còn sản xuất. Đây là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, ban lãnh đạo đều là người Hàn Quốc, nên sợi dây liên kết duy nhất hiện công nhân có thể bám víu là người phiên dịch của công ty.Sự biến mất bất ngờ, không một dấu vết của giám đốc doanh nghiệp khiến gần 400 công nhân thất thần. Bởi hơn 2 tháng tiền lương cùng 9 tháng đóng bảo hiểm xã hội của họ chưa được chi trả. Tổng số nợ của công nhân cũng lên đến hơn 10 tỷ đồng.Bản tin VOH kể: TP.SG vô địch toàn đoàn giải Vovinam học sinh toàn quốc 2019… Tối 16/7, tại Đak Lak, giải Vovinam học sinh toàn quốc lần thứ III năm 2019 - Cúp Nestlé Milo đã khép lại sau 4 ngày tranh tài quyết liệt.Giải Vovinam học sinh toàn quốc 2019 quy tụ số lượng kỷ lục gần 700 VĐV là học sinh các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông đến từ 32 tỉnh, thành phố trong toàn quốc về tranh tài. Các VĐV tranh tài ở 77 bộ huy chương ở 3 cấp học.Chung cuộc, đoàn TP.SG giành ngôi đầu toàn đoàn cả ba cấp học khi có 26 HCV, 4 HCB, 11 HCĐ. Cần Thơ xếp thứ nhì với 10 HCV, 6 HCB, 4 HCĐ. Hạng ba chung cuộc thuộc về Đồng Tháp với 4 HCV, 7 HCB, 9 HCĐ.