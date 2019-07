Apple Có Thể Đã Phải Bồi Thường Cho Samsung 764 Triệu USD

Tháng 07/2019, kết quả kinh doanh Q2/2019 mà Samsung công bố gây ngạc nhiên cho hầu hết mọi người trong bối cảnh mọi ngành công nghiệp mà hãng đang kinh doanh đều sụt giảm nhu cầu. Truyền thông Hàn Quốc đã chỉ ra nguyên nhân tại sao doanh thu của Samsung trong quý lại ấn tượng như vậy.Cụ thể, theo báo cáo Samsung có thêm 900 tỷ Won (khoảng 764 triệu USD) tới từ bộ phận sản xuất màn hình. Công ty chỉ mô tả đây là khoản doanh thu tạm thời chứ không giải thích nó tới từ đâu. Tuy nhiên, theo nhiều nhà phân tích, đây chính là số tiền mà Apple bồi thường cho Samsung do không mua đủ số lượng màn hình OLED theo hợp đồng ban đầu.Hồi năm 2017, Apple được cho là đã ký hợp đồng mua 100 triệu tấm màn hình OLED cho iPhone X từ Samsung với giá 70 USD. Tuy nhiên, sau đó iPhone X không bán chạy như kỳ vọng và Samsung cũng phải chịu thiệt hại khi đã bỏ ra rất nhiều tiền để đầu tư vào dây chuyền sản xuất màn hình OLED.Tiếp theo, năm 2018, iPhone XS và XS Max cũng không được người tiêu dùng đón nhận nồng nhiệt và tiếp tục khiến Samsung Display gặp khó khăn. Theo trang The Elec của Hàn Quốc, nhà máy A3 của Samsung Display đã hoạt động với công suất dưới 30% trong thời gian dài. Hầu hết hầu hết dây chuyền tại nhà máy được dành riêng cho việc sản xuất màn hình OLED trên iPhone.Bên cạnh đó, cũng có thông tin cho rằng Apple đã trả hàng trăm triệu USD cho Samsung để bù đắp lại những thiệt hại của Samsung Display. Doanh thu của Samsung Display đã giảm từ 4.9 tỷ USD trong năm 2017 xuống còn 2.3 tỷ USD trong năm 2018. Ngoài ra, Apple còn đề nghị đặt hàng màn hình OLED cho các sản phẩm khác ngoài iPhone như iPad và MacBook.Trong một diễn biến khác, The Elec của Hàn Quốc cho biết Apple không hề tin tưởng các đối tác cung ứng vật tư Hàn Quốc. Vì vậy, để đảm bảo, công ty đã làm việc với một đơn vị trung gian là Trung tâm Đổi mới Thiết bị và Vật liệu Sản xuất của LG Electronics. Trung tâm hiện đang bị tố cáo nhận hối lộ từ các nhà cung cấp để giới thiệu họ tới cho các khách hàng. Tuy nhiên, theo giám đốc của trung tâm, đây chỉ đơn giản là khoản phí dịch vụ mà họ xứng đáng được nhận. Thậm chí, ông còn cho rằng nếu không có sự bảo đảm của trung tâm, các nhà cung cấp linh kiện Hàn Quốc sẽ không thể hợp tác với những công ty như Apple.Giám đốc Trung tâm Đổi mới Thiết bị và Vật liệu Sản xuất của LG Electronics chia sẻ: “Ví dụ, Apple không hề tin tưởng các nhà cung cấp linh kiện Hàn Quốc và sẽ không bao giờ giao dịch trực tiếp với họ chứ đừng nói tới việc ký hợp đồng. Nếu không có chúng tôi những hợp đồng sẽ không bao giờ xảy ra. Bằng cách thông qua chúng tôi, các nhà cung cấp có thể tiếp cận với Apple”.Tuy nhiên, với việc Samsung gần như độc quyền màn hình OLED cao cấp, Apple đã phải trực tiếp ngồi xuống bàn đàm phán và ký hợp đồng với Samsung Display mà không cần đơn vị trung gian. Cũng có thể vì không tin tưởng vào các đối tác cung ứng vật tư Hàn Quốc nên trong hợp đồng với Samsung Apple đã có vài điều khoản đảm bảo năng suất màn hình. Và rồi khi Apple không thể mua hết số màn hình như cam kết, hãng có thể đã phải bồi thường cho Samsung 764 triệu USD.Nguoivietphone.com.