Iowa: Súng Nổ Trong Nhà, 3 Chết, Nghi Can Bị Bắt

DES MOINES - Nghi can 31 tuổi Marvin Oswaldo Esquivel-Lopez đã bị bắt sau khi súng nổ trong đêm Thứ Ba 16/07.Nghi can đang bị giam giữ taị nhà giam Polk County. Cảnh sát sở tại xác nhận: 1 phụ nữ 29 tuổi và 2 con bị giết tại nhà.Cảnh sát tới nơi lúc 11 giờ tối, thấy xác của Rossibeth Flores-Rodriguez và con gái 11 tuổi, con trai 5 tuổi.Nghi can và vợ cùng cư ngụ với mẹ con Flores-Rodriguez tại nhà này.NBC cho biết: 2 bên đấu khẩu trước khi súng nổ và chính nghi can gọi tổng đài khẩn cấp 911.Tất cả nạn nhận đều bị thương tích do bị bắn.Kết quả pháp y sẽ cho biết thực sự họ đã chết ra sao.