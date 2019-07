Hội Đồng Hương Thân Hữu Quảng Ngãi họp mặt Hè 2019

Hình ảnh trong họp mặt hè của Hội Đồng Hương Quảng Ngãi.

Westminster (Bình Sa)- - Như thông lệ hằng năm, Hội Đồng Hương Thân Hữu Quảng Ngãi có hai buổi họp mặt quan trọng đó là: Tân Xuân Hội Ngộ và Họp Mặt Hè, phát thưởng giải khuyến học cho các em học sinh xuất sắc trong năm.Đây cũng là dịp để cho đồng hương gặp gỡ nhau, trao đổi cho nhau những tin tức vui buồn trong cuộc sống, đồng thời cũng là dịp để cho con em có cơ hội làm quen nhau trong sinh hoạt của hội mong sau nầy các em tiếp tục cha anh để duy trì những sinh hoạt của hội trong việc bảo tồn và phát huy văn hóa địa phương tại hải ngoại.Họp mặt hè năm nay được tổ chức vào lúc 11 giờ 30 trưa Chủ Nhật, 14 tháng 7 năm 2019 tại nhà hàng Mjesty, Thành phố Santa Ana.Tham dự buổi họp mặt ngoài quý đồng hương thân hữu Quảng Ngài còn có cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu nguyên Tỉnh Trưởng Tỉnh Quảng Ngãi, Trung Tá Phạm Minh Đức, Giáo Sư Lê Thị Đường, Hiệu Trưởng Trường Nữ Trung Học Quảng Ngãi, GS. Hoàng Đức Thạc, Trường Trần Quốc Tuấn và phu nhân… bà Phan Thị Chín (Lệ Giang), Hội Trưởng và phái đoàn Hội Bà Triệu, là một người đã gắn liền với những sinh hoạt của hội đồng hương thân hữu Quảng Ngãi trong nhiều năm qua, cựu Hội trưởng Lê Địch Hữu, và một số đồng hương Quảng Ngãi về từ các Tiểu Bang xa, một số các cơ quan truyền thông.Sau phần nghi thức chào quốc kỳ Việt-Mỹ, phút mặc niệm do Hội Bà Triệu và Ban hợp ca của Hội Đồng Hương Thân Hữu Quảng Ngãi thực hiện, sau nghi thức, toàn ban hợp ca hát bản “Trên Đầu Súng Thân Yêu”.Tiếp theo, Ông Trần Đường Hội Trưởng lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quan khách, các cơ quan truyền thông và đồng hương thân hữu tham dự, Ông tiếp: “Hội không thiếu tiền nên những cuộc tổ chức chúng tôi không bán vé, không gây quỹ, chỉ mong sao có bao nhiêu con cháu cùng đến tham dự, hội sẽ bảo trợ toàn bộ ẩm thực, mong sao quý vị phụ huynh hãy khuyến khích con em đến với hội mỗi ngày một đông hơn.”Sau đó ban tổ chức mời ông Dũng người đã gắn liền với chương trình phát giải khuyến học hằng năm lên sân khấu để điều hợp chương trình phát giải khuyến học niên khóa 2018-2019 cho 11 em học sinh xuất sắc trong năm gồm có các em: Olina Nguyễn, lớp 3, Principal Awart, Trịnh Huỳnh Ryan, Đại Học năm Thứ Nhất, điểm 4.0, Trịnh Huỳnh Angella điểm 4.6, Bryan Trương lớp 11 điểm 4.71, Dylan Trương lớp 10, điểm 3.57, Evan Trần lớp 8 Principal Awart, Nguyễn Đang Thanh, Master điểm GPA 4.0, Nathan Minh Trịnh lớp 6 điểm 4.0, Douglas Minh Trinh lớp 2 điểm 4.0, Adam Trần lớp 7-Honor roll gold level, Kaitlyn C. Campeau lớp 7… Ban tổ chức gọi tên các em và phụ huynh lên trước sân khấu sắp thành hàng ngang, sau đó mời cựu Đại Tá Lê Bá Khiếu và các Thầy, Cô lên trao bằng tưởng lệ và trao quà cho các em.Đây là một việc làm rất có ý nghĩa, nhằm khuyến khích các con em Quảng Ngãi trau dồi học vấn để mai sau nên người hữu dụng cho cộng đồng, xã hội, một ngày nào đó sẽ trở về góp phần xây dựng quê hương.Đại Tá Lê Bá Khiếu, nguyên Tỉnh Trưởng Tỉnh Quảng Ngãi, được dân Quảng Ngãi yêu mến đã nói, “Nhờ sự đôn đốc và giúp đỡ của phụ huynh mà mỗi năm khi Hè đến, chúng ta có dịp hãnh diện thấy con em của chúng ta đã học rất giỏi, và có những em thủ khoa ở các trường tại miền Nam Cali. Đây là điểm son, mà chúng ta cần phải duy trì. Ngoài việc học của các em, phụ huynh cũng đã giúp đỡ cho con em rất nhiều. Vì vậy mà chúng tôi xin ca ngợi tinh thần hiếu học của các em, đồng thời cũng xin ca ngợi Hội Đồng Hương và Thân Hữu Quảng Ngãi hàng năm vẫn tổ chức buổi lễ rất có ý nghĩa này.”Ông mong ước Hội đồng hương, thân hữu Quảng Ngãi mỗi năm có thêm nhiều hội viên mới, cùng nhau đoàn kết để một ngày nào đó, chúng ta về đứng trên cầu Trà Khúc, nhìn núi Ấn, sông Trà.Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức chương trình văn nghệ do Ban văn nghệ Đồng Hương Quảnh Ngãi và Hội Bà Triệu trình diễn.Nhân buổi họp mặt, nhà văn Đào Đức Nhuận đã cho phát hành ấn bản “Quảng Ngãi Quê Hương Thân Yêu” do ông nghiên cứu sưu tầm và biên soạn viết về quê hương núi Ấn sông Trà, nghĩ và viết về những nhân vật Quảng Ngãi như: Thiền Sư Khánh Anh, Nguyễn Cư Trinh và miền Ấn Trà, Quê hương núi Ấn sông Trà, Sông Trà Khúc và thi hào Cao Bá Quát, Nguyễn Khuyến và mấy bài thơ viết về Quảng Ngãi, Dòng sông quê hương, Núi Ấn quê mình và Tìm hiểu sơ lược về truyện dân gian tại Quảng Ngãi. Đây là những tài liệu sưu khảo rất giá trị giúp người đọc hiểu biết về danh lam thắng cảnh cũng như danh nhân xứ Quảng Ngãi.Mọi chi tiết liên lạc: (714) 454-2652, (714) 696-4721.