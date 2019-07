Mạng VN, Cao Tốc, Nông Sản, Nha Trang…

Nhà nước VN sẽ làm mạng xã hội riêng cho VN để cạnh tranh với Facebook, YouTube… Có nổi không?Bản tin VnExpress ghi lời Bộ trưởng Thông tin & Truyền thông, ông Nguyễn Mạnh Hùng: 'Nên làm mạng xã hội, công cụ tìm kiếm thay Facebook, Google'… ông Hùng gợi ý như thế trong buổi gặp gỡ với cộng đồng doanh nghiệp công nghệ thông tin phía Nam, do Hội tin học TP.SG (HCA) tổ chức chiều 15/7 tại Công viên phần mềm Quang Trung: "Tại sao không nghĩ đến việc tạo ra mạng xã hội mới thay Facebook vì triết lý của Facebook giờ không còn phù hợp với thế giới nữa. Đã đến lúc cần một mạng xã hội mà giá trị do cộng đồng tạo ra được chia sẻ chứ không đổ về cho một người."Trong khi đó, bản tin CafeF ghi nhận: Mới đây, tại buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Mikazuki (Nhật Bản) Yoshimune Odaka đã bày tỏ mong muốn được đầu tư 50 triệu USD xây dựng chợ đêm và phố đi bộ bên cạnh dự án khu du lịch Mikazuki Spa & Hotel (phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu) tương tự phố đêm Tokyo.Tại buổi làm việc, lãnh đạo Tập đoàn Mikazuki tiếp tục khẳng định và cam kết hoàn thành xây dựng khu Công viên nước khoáng nóng onsen tại dự án Khu du lịch Mikazuki Spa & Hotel vào tháng 4/2020 và hoàn thành toàn bộ dự án vào năm 2021.An Ninh Thủ Đô kể về đấu thầu cao tốc Bắc- Nam: Nhà thầu Trung Quốc áp đảo về số lượng… Đại dự án cao tốc Bắc - Nam nhánh phía Đông đã thu hút 60 nhà thầu và liên danh các nhà thầu tham gia nộp hồ sơ đấu thầu.Báo Đầu Tư ghi lời Bà Lê Hoàng Oanh, Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á - Thái Bình Dương (Bộ Công thương) cho hay, trong nửa đầu năm 2019, kim ngạch xuất cảng sang thị trường Trung Quốc chiếm gần 28% tổng kim ngạch xuất cảng nông sản của cả nước, song nhiều mặt hàng xuất cảng sang thị trường này đang suy giảm đáng lo ngại.Trong những mặt hàng xuất cảng sang Trung Quốc sụt giảm, đứng đầu là gạo (giảm hơn 70%), sắn (giảm gần 18%), thủy sản (giảm gần 10%). Nhiều mặt hàng rau quả tươi vốn phụ thuộc gần như hoàn toàn vào thị trường này cũng sụt giảm rất mạnh.Bản tin Việt Nam Mới/Đời Sống & Pháp Lý kể chuyện phố biển: Nhiều khu đô thị trong thành phố biển Nha Trang ngập ngụa xà bần, rác thải… Tình trạng đổ xà bần, rác thải ngày càng gia tăng tại nhiều tuyến đường và khu đô thị ở TP Nha Trang - Khánh Hòa.Chính quyền địa phương thừa nhận việc đổ trộm xà bần, rác thải thường xuyên xuất hiện tại nhiều khu đô thị và các xã còn đất trống. Tuy nhiên, việc xử lý khá khó khăn do các đối tượng tổ chức đổ trộm vào lúc rạng sáng hoặc vào các ngày nghỉ, lễ nên việc bắt quả tang để xử lý rất khó.Người Lao Động kể về chuyện đụng xe ở miền cao: Xe khách bị lật, lộ nhiều sai phạm… Chiếc xe giường nằm không đăng ký xuất bến, chạy sai tuyến gây tai nạn làm 1 người tử vong và 13 nạn nhân khác bị thương.Vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ ngày 16-7, trên Quốc lộ (QL) 26 đoạn qua phường Tân Hòa, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk.Phương tiện gặp nạn là chiếc xe khách giường nằm, BKS 43B-030.78 của nhà xe Quốc Đạt, do tài xế Trương Hoàng Giang điều khiển, theo hướng huyện Krông Pắk - TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk), trên xe chở hơn 40 người.Bản tin Zing kể chuyện cháy Đà Nẵng: Tối 16/7, hỏa hoạn xảy ra tại căn hộ ở tầng 11 khối CT 05 chung cư Phong Bắc ở quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng. Theo các nhân chứng, khi đám cháy xảy ra, chủ căn hộ tên Trần Thị Dung cùng 3 con nhỏ không nhà. Nhà chức trách địa phương xác nhận vụ hỏa hoạn không thiệt hại về người nhưng nhiều tài sản bị thiêu rụi.Báo Công Lý kể chuyện sông Đà: 4 thanh niên tử vong khi tắm sông Đà… Theo thông tin từ nhân chứng tại hiện trường, 5 thanh niên độ tuổi từ 19 - 20 ra khu vực sông Đà thuộc xã Xuân Lộc (tỉnh Phú Thọ) để tắm. Trong quá trình tắm, không may 4 thanh niên đã bị cuốn vào dòng xoáy mất tích.Khoảng 18h chiều 16/7 tại khu vực sông Đà thuộc xã Xuân Lộc, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đã xảy ra vụ đuối nước khiến 4 nam thanh niên tử vong.Thê Thao & Văn Hóa kể chuyện cháy: Kịp thời dập tắt vụ cháy rừng trên núi Sơn Trà, Đà Nẵng… Khoảng 14 giờ 30 ngày 16/7, các lực lượng chức năng đã cơ bản dập tắt đám cháy rừng tại vị trí đường lên núi Sơn Trà, đoạn đối diện với hồ Xanh, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng.Báo Dân Sinh kể chuyện Sài Gòn: Ba nam thanh niên bị sốc bóng cười, cỏ mỹ co giật, sùi bọt mép tại phố đi bộ Bùi Viện. Trưa 16/7, một tài khoản F.B đang tải đoạn clip kéo dài gần 1 phút ghi lại cảnh 3 thanh niên nằm, ngồi vật dưới mặt đường phố đi bộ Bùi Viện (phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, TP.SG).Trong đó có 1 thanh niên bị co giật, sùi bọt mép rồi nhảy đành đạch. Một thanh niên đứng không vững, thanh niên còn lại ngồi úp mặt xuống mặt đường.Báo Tiền Phong kể: TP.SG muốn thử nghiệm xe và máy bay không người lái… Làm việc với Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Sở TT&TT TP.SG Dương Anh Đức kiến nghị được tạo điều kiện thử nghiệm nhiều mô hình, trong đó có xe và máy bay không người lái.... Dự kiến trong tháng 9/2019, Chi nhánh Viettel TP.SG thử nghiệm 5G tại 10 vị trí ở quận 10. Trung tâm mạng lưới Mobifone miền Nam triển khai thử nghiệm 5G 12 vị trí tại quận 1 và một phần khu đô thị mới tại quận 7.Bản tin Infonet kể: trong ngày hôm 15/7/2019, các đơn vị thuộc PC08 đã kiểm soát khoảng 1.324 phương tiện lưu thông trên các tuyến đường ở TP.SG, phát hiện và lập biên bản đối với 708 phương tiện. Trong đó, có 60 xe khách, 59 xe con tainer, 411 xe máy, 178 xe ô tô con, xe tải.Trong các trường hợp bị lập biên bản, có 2 trường hợp chở quá số người quy định, 58 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 101 trường hợp vi pham tốc độ, 104 trường hợp đi không đúng phần đường và nhiều lỗi khác… Lực lượng chức năng đã tiến hành tạm giữ 91 xe máy và 1 xe ô tô.Bản tin PetroTimes kể: Nông sản Nhật giá cao ngất ngưởng lấn át nông sản Việt… Một chùm nho xuất xứ Nhật Bản bán tại Việt Nam có giá 2,5-3,5 triệu đồng tùy loại; Một quả dưa hấu Nhật Bản có giá tới 1,5-2 triệu đồng. Điều đáng nói là, mặc dù giá cao ngất ngưởng nhưng những loại nông sản này vẫn khá được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam....Có hai loại dưa hấu Nhật Bản đang được nhập về theo đường hàng không và bán tại Việt Nam là dưa hấu anh đào và dưa hấu Golden Fortune không hạt. Nếu so với dưa hấu đỏ Việt Nam chỉ khoảng 10.000-15.000 đồng/kg thì dưa hấu anh đào có giá 580.000 đồng/kg và dưa hấu Golden Fortune không hạt của Nhật Bản có giá 480.000 đồng/kg, đắt hơn tới 58 lần.Báo Tuổi Trẻ kể chuyện bi hài: đang là sinh viên ở TP.SG bỗng nhận 'án tù' ở... Quảng Ninh. Một sinh viên Trường cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng cho biết khi lấy "phiếu lý lịch tư pháp" từ Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước, anh ngỡ ngàng vì lý lịch ghi anh bị TAND Quảng Ninh xử 9 tháng tù treo về tội "tổ chức đánh bạc" dù chưa một lần đến đây.Sở Tư pháp tỉnh Bình Phước đã liên hệ với Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia đề nghị kiểm tra, xác minh lại thông tin về trường hợp của anh Cảnh. Ngày 11-7, Trung tâm lý lịch tư pháp quốc gia gửi công văn trả lời: "Trường hợp ông Nguyễn Văn Cảnh không có án tích".Báo Thanh Niên kể chuyện thành phố Huế đầu tư vào du lịch: Sở KH-ĐT Thừa Thiên-Huế vừa gửi công văn xin ý kiến của Bộ KH-ĐT, Bộ GTVT về việc thẩm định dự án vận tải hàng không lữ hành VN của Vietravel Airlines.Dự án có tổng mức đầu tư 700 tỉ đồng... Địa điểm thực hiện dự án tại Cảng hàng không quốc tế Phú Bài (TX.Hương Thủy, Thừa Thiên-Huế). Vietravel Airlines đặt mục tiêu hoàn tất công tác chuẩn bị đầu tư từ tháng 10.2019 - 9.2020, bắt đầu khai thác chuyến bay thương mại đầu tiên vào tháng 10.2020.Tài Nguyên & Môi Trường kể chuyện Sài Gòn “Họp chợ” lề đường: Nhiều hiểm họa… Những chiếc xe thồ, gánh hàng rong,… đua nhau chiếm lề đường để biến thành nơi họp chợ, gây cản trở giao thông. Đó là thực trạng đã và đang diễn ra tại nhiều tuyến đường trên địa bàn TP.SG, gây ảnh hưởng giao thông, mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều hiểm họa.