Ấn Độ Ngập Lụt, Ít Nhất 180 Người Chết

Tổng Thống Đài Loan Thái Anh Văn (phải) và Chủ Tịch của USTBC và chủ tịch của NASDAQ là Michael Splinter (tráu) gặp gỡ báo giới trước khi họ tham dự cuộc họp thượng đỉnh doanh nghiệp Đài Loan-Hoa Kỳ được tổ chức bởi USTBD và tổ chức thương mại Đài Loan TAITRA tại trung tâm New York hôm 12 tháng 7 năm 2019. Bà Thái Anh Văn ở lại New York 2 ngày trước khi đến thăm các đồng minh ngoại giao tại Vùng Caribbean.Trung Cộng đã lên tiếng phản đối Mỹ về việc để bà Thái Anh Văn quá cảnh đến New York.(Photo AFP/Getty Images)