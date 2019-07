Scotland Có Số Tử Vong Do Thuốc Gây Ra Cao Nhất EU

EDINBURGH - Thống kê chính thức cho thấy số tử vong do thuốc gây ra tại Scotland trong năm qua là 1,187, tăng 27% so với năm trước và là cao nhất từ 1996. Số người chết có liên quan với rượu là 1,136.BBC báo tin: tử vong do thuốc gây ra tại xứ Scotland là cao gấp 3 vương quốc UK và là cao nhất Liên Âu. Tỉ lệ của Hoa Kỳ năm 2017 là 217/1 triệu dân, còn tỉ lệ của Scotland là 218/1 triệu. Tỉ lệ tương ứng của xứ England và xứ Wales là 66/1 triệu.Tin chi tiết ghi: 72% số tử vong do thuôc gây ra tại Scotland là nam giới tuổi giữa 35 và 44 – đa số có liên quan với heroin và các hiệu thuốc diazepam, etizolam.Với dân số 5.4 triệu, Scotland có ước lượng 60,000 người dùng thuốc gây nghiện. 1 bác sĩ cho hay: nhiều người già dùng heroin từ vài thập niên nay cũng dùng thuốc bán ngoài đường, vì mạnh hơn.