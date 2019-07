Cấm Ống Hút Bằng Nhựa Là Gây Khó Người Khuyết Tật

HANOVER, Minnesota - Các nhà tranh đấu báo động: chủ trương cấm ống hút bằng nhựa theo định hướng kiểm soát nhựa plastic gây khó khăn người khuyết tật.Nhiều người trong thành phần này xác nhận cần ống hút để uống an toàn. Phóng viên tường thuật: ống hút là tiện lợi với đa số thực khách tại nhà hàng, nhưng là cần thiết với người bại liệt, khó khăn điều khiển tay và miệng, gồm số người sống sót sau tai biến mạch máu não và trẻ em có triệu chứng Down synfrome.Hiện chưa có thay thế thích hợp nếu không phải là nguy hiểm. Cụ thể là 1 phụ nữ tại vương quốc Anh bị thương mất mạng khi ngã xuống ống hút kim lọai. Sáng kiến ngưng dùng ống hút nhựa đang mở rộng từ Seattle, San Francisco đến Los Angeles.NBC đưa tin : Starbuck định loại bỏ hoàn toàn ống hút nhựa dùng 1 lần trươc năm 2020. Whole Foods bắt đầu cấm từ Tháng 7. Disney đã bắt đầu tại các khu giải trí.Với bà Katie Paulson, cư dân Minnesota 40 tuổi, nhà hàng không cung cấp ống hút nhựa nữa làm bà lo. Vì con trai 6 tuổi của bà vừa măc bện tự kỷ, vừa có vấn đề với hệ thần kinh gây khó khăn chuyển động của tay và miệng, bắt đầu dùng ống hút từ lúc 3 tuổi. Theo lời bà Paulson, với ống hút, đứa bé 6 tuổi này cảm thấy 1 phần bình thường và độc lập nghi ngồi cùng bàn ăn với gia đình.Tài liệu cho biết: Flex-Straw là phát minh của ông Joseph B. Friedman trong thập niên 1930s, trước tiên được bán cho bệnh viện.