Hội An Được Bầu Là Thành Phố Tốt Nhất Thế Giới Năm 2019

Thành phố Hội An tại Việt Nam đã được nêu tên là tốt nhất trên thế giới tại Giải Thưởng Travel + Leisure World’s Best Awards, theo bản tin trên mạng Metro.co.uk của Anh Quốc cho biết hôm Thứ Ba.Nhảy lên từ hạng 8 trong thăm dò độc giả thường niên hồi năm ngoái, Hội An đã qua mặt thành phố San Miguel de Allende của Mexico đang đứng đầu qua 2 năm và bây giờ phải xuống hạng thứ 2.Những độc giả đã đánh giá các thành phố trên đểm tham quan, quang cảnh, văn hóa, ẩm thực, thân thiện, mua sắm, và giá trị tổng quát.Một người gọi Hội An là ‘viên ngọc nhỏ’, trong khi người khác ca ngợi các thức ăn chay của nó. Đối với một số người nó là nơi tỏa sáng về mua sắm, với một độc giả nói rằng ‘bạn có thể có mọi thứ để mua’. Những người khác thì ca tụng hạ tầng cơ sở, bầu không khí lành lạnh vì thành phố nằm ngay bên con sông, và khu vực Phố Cổ thì hoàn toàn dành cho người đi bộ.Hội An được xem là một trong những thành phố an toàn nhất tại Châu Á, và các chợ đêm nổi tiếng với thực phẩm và sản phẩm tươi sống dọc theo đường phố.Giá thuê xe đạp chưa tới 2.48 đô la Mỹ một ngày, cho phép bạn đi tham quan các bãi biển và phong cảnh, cũng như các nơi nổi tiếng du lịch như khu Hoàng Thành Hue Imperial, Đền Mỹ Sơn, và Hang Phong Nha.