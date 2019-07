Bà Ngân Than: Đại Biểu QH Bỏ Họp Có Khi Lên Cả 100

HÀ NỘI -- Phải chăng vì biết mình chỉ là “nghị gật” để giơ tay bỏ phiếu thuận cho các quyết định của Đảng mà các đại biểu Quốc Hội CSVN ngày càng không muốn đi họp để gây ra tình trạng bỏ họp hàng loạt có khi lên tới cả 100 đại biểu, theo bản tin của Đài BBC Tiếng Việt cho biết hôm Thứ Ba.Bản tin BBC viết như sau.Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nêu vấn đề 'bỏ họp' của đại biểu trong kỳ họp vừa qua, có ngày vắng 100 người và đề nghị chấn chỉnh.Theo các báo Việt Nam trích lời bà Kim Ngân hôm 16/07/2019, thì kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV "có số lượng đại biểu vắng họp nhiều nhất".Theo bà Nguyễn Thị Kim Ngân kỳ họp 20/5-14/6, "đại biểu vắng mặt rất nhiều"."Mỗi ngày vắng không dưới 30 người, thậm chí có ngày vắng tới 100 đại biểu."Khác với các quốc gia theo chế độ dân chủ đại nghị với Hạ viện họp và làm việc hàng ngày, ở Việt Nam Quốc hội chỉ họp định kỳ trong năm.Tuy thế, đại biểu chuyên trách có nghĩa vụ phải lo toan công việc cả năm.Cổng thông tin điện tử của Quốc hội Việt Nam viết:"Tổng số đại biểu Quốc hội không quá năm trăm người, bao gồm đại biểu hoạt động chuyên trách và đại biểu hoạt động không chuyên trách.Số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ít nhất là ba mươi lăm phần trăm tổng số đại biểu Quốc hội.Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách dành toàn bộ thời gian làm việc để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu tại cơ quan của Quốc hội hoặc tại Đoàn đại biểu Quốc hội ở địa phương.Đại biểu Quốc hội hoạt động không chuyên trách phải dành ít nhất một phần ba thời gian làm việc trong năm để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Quốc hội."Văn bản này cũng ghi:"Đối với đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, phải có trách nhiệm tham gia hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách và các hội nghị khác do Ủy ban thường vụ Quốc hội triệu tập."Tại Anh, nước tự hào có nền nghị viện lâu đời bậc nhất châu Âu, thành viên Hạ viện (House of Commons) không có nghĩa vụ phải đi họp và bỏ phiếu hàng ngày.Việc 'quản lý' con số nghị sỹ là hoàn toàn các đảng trong Nghị viện lo, nếu họ muốn đủ số phiếu bầu cho các luật quan trọng.Nhưng ở Thượng viện (House of Lords), các thượng nghị sỹ (Lords, Ladies) phải ký tên vào sổ hàng ngày, và nếu họ vắng mặt sẽ có công chức ghi lại.