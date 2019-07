Lễ Động Thổ Khách Sạn Hilton ‘Home2 Suites’ Sát Xa Lộ 22

Sơ đồ kiến trúc khách sạn.(hình của Thành Phố Garden Grove)

Thành phố Garden Grove và nhà thầu phát triển BN Group đã khởi công xây dựng khách sạn 5 tầng ‘Home2 Suites by Hilton’ vào Thứ Năm, ngày 27 tháng 6, 2019 vừa qua. Home2 Suites là dự án phát triển khách sạn mới đầu tiên của Thành phố nằm ở phía Nam Freeway 22, và được lên kế hoạch sẽ hoàn thành vào năm 2021.Công trình mới sẽ tạo nên sự thành công ngày càng gia tăng của khu du lịch Garden Grove, the Grove District - Anaheim Resort, và sự cam kết Thành phố tiếp tục cung cấp nhiều tài nguyên và tiện nghi hơn cho du khách.Thị trưởng Garden Grove Steve Jones cho biết, “Du lịch cho chúng tôi cơ hội nhìn thấy lại thành phố của chúng tôi với những phát triển mới, kinh doanh mới, tiện nghi mới, nhà ở mới và thậm chí nhiều cách khác để làm cho Garden Grove trở nên tuyệt vời hơn.”Tọa lạc trong Địa hạt 6, khách sạn thuộc dạng thân thiện với các thú nuôi trong nhà (pet-friendly) bao gồm 124 phòng khách sạn, 100 chỗ đậu xe, phòng tập thể dục và hồ bơi. Các studio và phòng 1 phòng ngủ sẽ cung cấp không gian làm việc tiện lợi và chỗ ở cá nhân. Nhà bếp trong phòng với đầy đủ tiện nghi bao gồm một máy rửa chén, lò vi sóng, tủ lạnh, vật dụng xài cho 6 người.Ông Bùi Nguyễn, Chủ tịch và Giám đốc điều hành của Tập đoàn BN, bày tỏ lòng biết ơn tới Thị trưởng và Hội đồng thành phố vì đã biến dự án thành hiện thực. Nói về việc mở rộng hoạt động khách sạn của BN Group, ông nói, không có nơi nào tốt hơn Garden Grove, nơi có cộng đồng người Mỹ gốc Việt lớn nhất nước Mỹ.Để biết thêm chi tiết về khách sạn Home2Suites by Hilton, liên lạc cô Sonya Nguyen, Chief Financial Officer tại BN Group tại (504)-371-6666 hoặc email về info@bngroup.us.