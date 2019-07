Viet-Care Mời Tham Gia Picnic Sức Khỏe Tâm Lý Miễn Phí 10:00 AM Chủ Nhật 21/07/2019 Tại Mile Square Park

Bích chương

Viet-CARE- tổ chức chuyên giúp đỡ vấn đề sức khỏe tinh thần cho cộng đồng gốc Việt- ra thông báo sẽ tổ chức một ngày picnic miễn phí với chủ đề “Nhận Thức Về Sức Khỏe Tâm Lý” dành cho cộng đồng gốc Việt tại Quận Cam. Buổi picnic sẽ được tổ chức vào ngày Chủ Nhật 21/07/2019, từ 10:00 AM đến 2:00 PM, tại công viên Mile Square Park, Shelter #17 (gần góc đường Edinger và Ward).Vấn đề về sức khỏe tâm lý đang ngày càng trở nên đáng quan tâm hơn trong xã hội Hoa Kỳ nói chung, và cộng đồng người Việt tại Quận Cam nói riêng. Cuộc sống ngày càng căng thẳng, xã hội ngày càng có nhiều nỗi bất an. Điều này đã dẫn đến số người bị mắc những chứng bệnh tâm lý như stress, trầm cảm… ngày càng nhiều. Một điều đáng lưu ý là những người mắc những chứng bệnh tâm lý này thường ít khi tự nhận biết. Đáng lo ngại nhất là tỉ lệ tự tử đang gia tăng một cách đáng lo ngại, đặc biệt là trong giới trẻ, còn ở độ tuổi học sinh. Theo thống kê, Quận Cam là nơi có tỉ lệ tự tử cao vào bậc nhất Hoa Kỳ. Và tỉ lệ người gốc Á tự tử- trong đó có nhiều người Việt- là cao nhất ở Quận Cam. Cộng đồng chúng ta cần phải ý thức rõ về hiểm họa này, và tìm cách phòng ngừa, cũng như biết các nguồn trợ giúp khi cần thiết.Viet-CARE là tổ chức mong muốn đem lại chất lượng đời sống tốt đẹp cho cộng đồng người Việt, đặc biệt cho những người đã và đang trải qua những khó khăn về tâm lý, ảnh hưởng về đời sống tinh thần. Viet-CARE sẽ giúp cộng đồng vượt qua rào cản ngôn ngữ Anh-Việt, vận động chính sách, chủ động tìm kiếm các giải pháp để cải thiện đời sống tinh thần, và hướng dẫn cho cộng đồng vượt qua những khó khăn ảnh hưởng về đời sống tâm lý. Với kinh nghiệm hơn 11 năm sinh hoạt phục vụ cho Orange County, Viet-CARE đã làm việc với rất nhiều các tổ chức, với giới trẻ của cộng đồng. Có thể nói răng Viet-Care là nguồn tài nguyên sức khoẻ cho cư dân Việt tại Nam California, kết nối cộng đồng đến những cá nhân, tổ chức có thể cung cấp các dịch vụ cho vấn đề sức khỏe tinh thần.Tại buổi picnic, người tham dự sẽ được tận hưởng bầu không khí thoải mái, vui tươi, thức ăn miễn phí, có nhiều trò chơi ngoài trời thú vị. Viet-CARE sẽ kết nối người tham dự với nhà cung cấp dịch vụ cho vấn đề sức khoẻ tâm lý. Thi dụ như lực lượng cảnh sát sẽ có mặt có mặt tại buổi hội thảo, để trò chuyện, làm quen với cộng đồng. Cảnh sát là một lực lượng hữu ích cho những gia đình có thành viên gặp vấn đề về tâm lý. Đó là những người đầu tiên mà gia đình nên gọi để có sự hỗ trợ khẩn cấp. Sau đó, cảnh sát còn có thể giúp gia đình kết nối với các dịch vụ y tế, xã hội cần thiết khác. Tuy nhiên, người Việt chúng ta vẫn còn những định kiến đối với cảnh sát, cho nên ít khi gọi đến họ để nhờ giúp đỡ. Lý do cũng dễ thông cảm, khi người Việt đến Mỹ từ một quốc gia công an trị, nơi mà công an cảnh sát là nỗi sợ hãi, căm ghét của người dân. Viet-CARE hy vọng qua những cuộc gặp gỡ, trò chuyện với cảnh sát tại picnic, cộng đồng chúng ta sẽ xóa bớt những định kiến này.Người tham dự picnic sẽ còn được gặp gỡ, trò chuyện với các bác sĩ tâm lý, các cơ quan dịch vụ xã hội như Cal-Optima, và những cá nhân đoàn thể khác có thể là nguồn trợ giúp về sức khỏe tâm lý. Các cuộc gặp gỡ đều mang màu sắc vui tươi, thoải mái. Sẽ có những sinh hoạt, trò chơi để kết thân giữa cộng đồng và những người cung cấp dịch vụ trợ giúp.Mọi thắc mắc xin liên lạc:Viet-CARE(714) 541784josephtrinh@viet-careViet-C.A.R.E. PO Box 10624 Westminster, CA 92685 Federal Tax ID #27-2256238