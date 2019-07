Tổng Hội Thủy Quân Lục Chiến VNCH tổ chức Đại Hội 2019

Hình ảnh trong Đại Hội của Tổng Hội Thủy Quân Lục Chiến VNCH năm 2019.

Little Saigon (Bình Sa)- - Tổng Hội Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam Cộng Hòa (TQLC) tổ chức Đại Hội 2019, đại hội được tổ chức trong hai ngày Thứ Bảy ngày 13 và Chủ Nhật ngày 14 tháng 7 năm 2019 tại nhà hàng Golden Sea Restaurant 9802 Katella Ave, Ana Heim, CA 92841. Đại hội với sự tham dự của các Niên Trưởng, hằng trăm chiến hữu và gia đình Binh chủng Thủy Quân Lục Chiến về từ khắp nơi trên thế giới và khắp các Tiểu Bang Hoa Kỳ.Trước khi khai mạc tiền đại hội, một buổi lễ chào cờ và đặt vòng hoa tưởng niệm đã được long trọng tổ chức tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt My vào lúc 10 giờ sáng Thứ Bảy ngày 13 tháng 7 năm 2019, theo lễ nghi quân cách với sự tham dự đông đủ các Niên Trưởng và các chiến hữu.Sau đó tất cả tập trung về Nhà hàng Golden Sea Restaurant để tham dự lễ khai mạc tiền đại hội. Theo Ông Nguyễn Phục Hưng, Hội Trưởng Hội Thủy Quân Lục Chiến Nam California, Trưởng ban tổ chức đại hội 2019 cho biết: Đại hội nhằm mục đích tạo điều kiện để anh em chiến hữu gặp nhau, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm buồn vui một thời vào sanh ra tử trên khắp các chiến trường chống quân cộng sản xâm lựợc để bảo vệ tự do dân chủ cho Miền Nam, trao đổi cho nhau những sinh hoạt trong cộng đồng của từng địa phương trong công cuộc đấu tranh cho quê hương sớm có tự do, dân chủ, nhân quyền được tôn trọng, lãnh thổ, lãnh hải được vẹn toàn, tường trình những công tác đã hoạt động trong thời gian qua, ngoài ra cũng bàn thảo một số công tác của tổng hội cho những ngày tháng tới…Đại hội kết thúc bằng buổi dạ tiệc đã được diễn ra vào lúc 6 giờ chiều Chủ Nhật 14 tháng 7 năm 2019 tại nhà hàng Golden Sea Restaurant, khoảng 600 Niên trưởng, các chiến hữu và gia đình, một số các thân hữu, các cơ quan truyền thông tham dự.Điều hợp chương trình do Mũ Xanh (MX) Lý Khải Bình và Hậu Duệ Diễm Nga.Chủ tọa đại hội Niên Trưởng Cổ Tấn Tinh Châu.Mở đầu với nghi thức chào quốc kỳ Việt Mỹ, phút mặc niệm để tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước, các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để bảo vệ Miền Nam Tự Do trong đó có các chiến hữu binh chủng TQLC.Sau phần nghi thức, MX. Lý Khải Bình mời NT. Nguyễn Phục Hưng, Hội trưởng Hội Thủy Quân Lục Chiến Nam California, trưởng ban tổ chức đại hội binh chủng TQLC 2019 lên có đôi lời khai mạc buổi dạ tiệc. Trong lời phát biểu thật ngắn gọn ông nói: “Chân thành cảm ơn quý niên trưởng, các chiến hữu, gia đình và thân hữu đã đến tham dự hôm nay, chúc tất cả một bữa tiệc thật vui trong tinh thần đoàn kết, xây dựng.”Tiếp theo lời phát biểu của vị chủ tọa đại hội Niên Trưởng Cổ Tấn Tinh Châu, sau lời chào mừng và cảm ơn ban tổ chức, các chiến hữu, NT Cổ Tấn Tinh Châu nói: “Đại Hội TQLC Như là một truyền thống cần phải bảo tồn, hàng năm, chúng ta những chiến sĩ TQLCVNCH ở mọi nơi đều tổ chức Ngày Sinh Nhựt của binh chủng, đồng thời tưởng nhớ và cầu nguyện cho các chiến sĩ và đồng bào đã vị quốc vong thân, hy sinh cho chính nghĩa Quốc Gia.Ngày trước, các anh có thể được chọn một con đường khác vào đời. Nhưng chính các anh, năm tháng ấy đã khoác lên mình chiếc áo lính Rằn Ri. Không có sự lựa chọn nào khác khi tổ quốc lâm nguy, bởi “Cuộc đời đẹp nhứt của thanh niên là trên trận tuyến chống xâm lăng . Có ai mà không nghe thấy các anh ra đi dồn dập trong tiếng kèn thúc quân của ngày đó để đắp xây cuộc đời trong chinh chiến, với nước mắt và máu. Đó là những anh hùng sinh ra từ khói lửa của đất nước Việt Nam. Suốt cuộc chiến chống xâm lăng các anh chưa từng vắng mặt. Các anh đã dũng cảm lựa chọn con đường đi, đã nỗ lực phấn đấu và các anh đã không bỏ cuộc.Những thành tích của TQLCVNCH trong thời gian trước 1975 là kết quả của ý chí bất khuất và quyết tâm chiến đấu với tinh thần hết lòng bảo vệ Miền Nam Việt Nam. Biết bao anh hùng đã đi trọn đường trần bằng tất cả gian nguy trong cuộc chiến chống xâm lăng. Có biết bao anh linh đã ở lại nơi nào đó trên những chiến trường khốc liệt, có biết bao lời hẹn ước mãi mãi không thành…?Các anh đã coi gian nan, nguy hiểm là “nợ anh hùng phải trà” nên đã dấn thân đương đầu với mọi thử thách ngoài chiến trận, và cũng sẵn sàng nằm gói thân thiên thu trong chiếc poncho.Các anh đã từng chiến đấu anh dũng, hiên ngang, đã từng gây cho kẻ thù những tổn thất kinh hoàng, nặng nề trên khắp vùng lãnh thổ của đất nước, đặc biệt là Tết Mậu Thân và Mùa Hè Đỏ Lửa, bao nhiêu kỷ niệm của ngày nào đã sống lại trong trái tim của các chiến sĩ anh hùng. TQLC quyết chiến để bảo vệ chủ quyền của Tổ Quốc, có tinh thần nào cao cả hơn ; có ý chí nào sắt thép bằng. Dù biết rằng đã khoác áo chinh nhân thì đến bao giờ mới trở lại! Các chiến sĩ cang trường này như đại bàng vỗ cánh, như vì sao sáng trên bầu trời. Kẻ thù nào có thể giành được chiến thắng khi phải đối mặt với những người lính TQLC quả cảm với tấm lòng yêu nước vô bờ bến như các anh.Những niềm vui ngất trời khi lá cờ Vàng chiến thắng lồng lộng tung bay, với cả những giọt nước mắt nghẹn ngào, đau thắt khi lặng lẽ tiễn đưa những anh hùng về nơi an nghỉ cuối cùng. Một dân tộc chúng ta vô cùng yêu thương, một cuộc chiến đẩm máu và nước mắt chúng ta đã gắn bó mấy chục năm liền. Xương máu chúng ta đổ xuống đẫm đất nước Việt…Các anh ai cũng có một cuộc đời để sống và một lần để chết, nhưng các anh sống được mọi người yêu thương, và khi chết được người đời ghi nhớ, xót xa và tiếc nuối. Các chiến sĩ đã sống anh dũng, chết vẻ vang. Tấm gương chiến đấu và hy sinh của họ là “tấm lòng son gửi lại cho dân tộc”, đời đời bất diệt, sáng rực mãi, trường tồn cùng sông núi.Chúng tôi xin nghiêng mình với tất cả những ai đã không thể trở về sau trận chiến và những ai trở về nhưng đã để lại một phần xương máu nơi chiến trường. Chúng ta hãy cùng nhau quyết tâm hướng về Quê Hương khốn khổ để góp sức đấu tranh cho một ngày mai tươi sáng khắp đất nước Việt Nam.”Sau đó MX Lý Khải Bình mời NT. Long Hồ Lê Quang Liễn, Tổng Hội Trưởng, Tổng Hội Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam Cộng Hòa lên ngỏ lời chào mừng quý quan khách, quý niên trưởng cùng các chiến hữu và gia đình, các cơ quan truyền thông đã đến tham dự đêm dạ tiệc hôm nay, thay mặt Thủy Quân Lục Chiến Việt Nam Cộng Hòa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị, Ông tiếp: “TQLC hứa một lòng với lập trường quốc gia, dân tộc, chống cộng sản và luôn luôn thể hiện tinh thần đoàn kết xây dựng.” Trong dịp nầy ông cũng không quên những chiến hữu thương phế binh trong binh chủng đang sống cơ cực tại quê nhà, ông kêu gọi tinh thần “huynh đệ chi binh” để nhớ đến họ. Ông rất tự hào về các hậu duệ TQLC đã đóng góp cho chương trình và ông vinh danh 2 cháu hậu duệ đó là Lê Quyên và anh Nguyễn Huỳnh Nhân là con của Niên trưởng Lê Văn Đỗ đã đóng góp cho quỹ thương phế binh mỗi năm là $10,000, trong lúc nầy ông mời NT. Lê Văn Đỗ và phu nhân cùng 2 cháu lên sân khấu để ông trao tấm Plaque vinh danh đến hai cháu.Tiếp theo phần cắt bánh sinh nhật lần thứ 65 của binh chủng TQLC Việt Nnam Cộng Hòa. Trong lúc nầy ban tổ chức mời Phu Nhân cố Trung Tướng Lê Nguyên Khang, NT. Cổ Tấn Tinh Châu cùng một số niên trưởng và các phu nhân lên cắt bánh mừng sinh nhật.Trong lúc nầy Ban hợp ca TQLC lên hợp ca bản “Thủy Quân Lục Chiến Hành Khúc” và bản “Cờ Bay Cờ Bay”Chương trình văn nghệ bắt đầu với sự góp mặt của các nghệ sĩ thân hữu trong đó có Ca Sĩ Phương Hồng Quế, Trang Thanh Lan và anh chị em nghệ sĩ của binh chủng TQLC trình diễn thật xuất sắc. Kết thúc chương trình văn nghệ đại hội MX. Nguyễn Phục Hưng lên nói: “Trước khi chia tay gia đình TQLC Nam Cali xin gởi đến toàn thể quý vị hai nhạc phẩm gởi gắm trọn ước nguyện của chúng tôi, và chắc chắn cũng là của đại gia đình TQLC cho quê hương trong hoàn cảnh hết sức nguy nan hiện nay, hai nhạc phẩm đó là: Nhà Việt Nam” và Quyết Tiến.”Trong Đại hội, Ban tổ chức cũng đã cho phát hành “Đặc San Sóng Thần 2019” khổ Magazine dày 280 trang với nhiều tài lệu và hình ảnh giá trị qua những cây bút trong binh chủng TQLC và thân hữu đóng góp.Muốn biết thêm chi tiết về những sinh hoạt của Hội Thủy Quân Lục Chiến xin liên lạc về: (714) 553-4672.