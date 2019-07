Hồng Kông: Tiếp Tục Biểu tình Chống Luật Dẫn Độ, 37 Bị Bắt

HONG KONG - Trong ngày Chủ Nhật 14/07, cảnh sát trưởng đặc khu lên án biểu tình bạo động chống luật dẫn độ - 22 người bị thương, gồm 6 trường hợp nguy kịch.Báo địa phương đưa tin: 37 người khác bị bắt, gồm 17 nữ. Cảnh sát có ít nhất 10 người bị thương.Trước bạo động, hàng chục ngàn người tham gia biểu tình tại thương xá New Town của phường Sha Tin thuộc thị trấn New Territories vào buổi chiều.Các nghị viên lên án phương án hành động của cảnh sát là không hợp lý. Đám đông định rời khỏi Sha Tin qua ngả ga xe điện tốc hành MTR trong khi lực lượng an ninh dồn tới. Đối đầu diễn ra trong 5, 6 giờ.Ban tổ chức biểu tình báo tin: nhân số xuống đường là 115,000. Con số của cảnh sát là 28,000.Qua sáng Thứ Hai, hoạt động của thương xá New Town đã trở lại bình thuờng.