4 Trẻ Úc Tuổi dưới 14 Lái Xe Đánh Cắp Vượt 900 Kilomet

GRAFTON - 4 đứa trẻ tuổi từ 10 đến 14 ôm tiền và cần câu lên 1 xe 4x4 bị đánh cắp, lái từ Queensland đến New South Wales, trên chặn đường dài 900 kilomet.BBC đưa tin ngày 15/07: cả 4 (gồm 1 nữ) đã đến Grafton an toàn hôm Chủ Nhật 14/07. Chúng không cùng 1 gia đình, chiếc xe 4x4 là của 1 phụ huynh.Lúc sáng sớm Chủ Nhật, khi đã chạy 140 kilomet, lũ trẻ ghé 1 trạm xăng tại Banana và đổ xăng không trả tiền. Sau đó trong ngày, cảnh sát phát hiện chiếc xe khả nghi, nhưng ngưng đuổi theo vì quan ngại về an toàn của lũ trẻ.Sau cùng, chúng cố thủ trong xe cho tới khi cảnh sát phá cửa xe.Cảnh sát dự định thẩm vấn khi có mặt các phụ huynh. Tuổi hợp lệ để lái xe tại Australia là 17.