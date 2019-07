New York Xây 4.5 Dặm Đê Chắn Biển Trước Năm 2025

NEW YORK CITY - Đảo Staten tại New York sẽ được bảo vệ bằng đê chắn biển dài 4.5 dặm, theo đề án đã được phác thảo.Biến đổi khí hậu sẽ tạo ra các hiện tượng thái cực đe dọa các thành phố ven biển. Những con đê chắn biển đầu tiên đã đuợc kiến tạo từ vài thế kỷ trước, và nhu cầu thực tế đã khác.1 phúc trình mới đây của Center for Climate Change Integrity ước lượng: chi phí bảo vệ các cộng đồng ven biển tại Hoa Kỳ trong 2 thập niên tới là 400 tỉ MK. Đê chắn biển không chỉ là tốn kém để xây dựng, mà còn đòi hỏi kế hoạch bảo trì thường trực, là sinh tử để bảo vệ tài sản không bị cuốn trôi ra biển.Kỹ thuật xây dựng đê được điều chỉnh và tái phát minh cũng đã tìm ra phương cách để đời sống hải dương cùng tồn tại với cấu trúc nhân tạo. Bão Sandy tấn công Bờ Đông Hoa Kỳ năm 2012 đã gây thiệt mạng hàng chục người tại đảo Staten. Với dân số gần nửa triệu, cộng đồng này không là ngang sức để chịu đựng sóng lớn đánh vào cảng New York với độ cao trên 32 feet.Với tài trợ 615 triệu, đê chắn mới sẽ được xây dựng cao hơn mặt biển 20 feet, với bề mặt đủ rộng để tổ chức hòa nhạc, chạy marathon và các sinh hoạt văn hóa.Chuyên gia cho biết: đê chắn biển mới này được thiết kế với khả năng đứng vững trước biến cố 300 năm 1 lần, 2 feet cao hơn mức nước ngập lụt do bão Sandy gây ra.