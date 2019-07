GS Hoàng Tụy qua đời Tại VN

Một giáo sư toán và cũng là nhà tri thức từng kêu gọi bỏ tên Đảng CSVN và đổi tên nước rất nổi tiếng của Việt Nam là Giáo Sư Hoàng Tụy đã qua đời hôm 14 tháng 7 năm 2019 tại Việt Nam, theo bản tin hôm 15 tháng 7 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA).Bản tin Đài VOA viết như sau.Giáo sư Hoàng Tụy, một trong hai nhà toán học tiên phong trong việc xây dựng ngành Toán học Việt Nam, vừa qua đời ở tuổi 92.Báo Tuổi Trẻ dẫn lời gia đình của Giáo sư Hoàng Tụy cho biết ông vừa qua đời vào lúc 15h30 chiều ngày 14/7/2019.Xuất thân từ một dòng họ trí thức lớn, ông sinh ra ngày 27/12/1927 ở Quảng Nam. Năm 1959, ông bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ khoa học toán - lý tại Đại học Lomonosov ở Moscow.Là tác giả của thuyết “Tối ưu toàn cục” trong Toán học Ứng dụng, Giáo sư Hoàng Tụy đã được vinh danh ở nhiều nước. Các viện khoa học/công nghệ quốc tế thường tổ chức hội nghị đặc biệt để vinh danh ông vào những dịp sinh nhật quan trọng, như sinh nhật 70 tuổi, đượcViện Công nghệ Linkưping ở Thụy Điển mở hội thảo, tôn vinh “công trình tiên phong” của ông, và năm 80 tuổi, một hội nghị quốc tế được tổ chức ở Rouen, bên Pháp, để ghi nhận những đóng góp to lớn của ông (Wikipedia).Bên cạnh những đóng góp cho toán học, Giáo sư Hoàng Tụy còn là một nhà trí thức luôn trăn trở với những vấn đề của đất nước, đặc biệt quan tâm tới cải cách giáo dục. Ông đã nhiều lần góp ý là cần phải dân chủ hóa chế độ, diệt tham nhũng, làm sạch bộ máy hành chính, vì “chỉ trên cơ sở đó trí tuệ quốc gia mới có điều kiện phát triển thuận lợi.”Năm 2007, cùng với 9 nhà trí thức khác thành lập Viện Nghiên cứu Phát triển IDS, một tổ chức độc lập chuyên nghiên cứu các vấn đề liên quan đến chính sách, chiến lược, kế hoạch phát triển cho các cơ quan nhà nước và các tổ chức kinh tế xã hội. Viện này đã tự giải thể dưới thời Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng để phản đối một quyết định mới của chính phủ, hạn chế nghiêm ngặt các hoạt động của các tổ chức khoa học và kỹ thuật.Ngày 9.12.2015 cùng với 126 nhân vật tên tuổi, Giáo sư Hoàng Tụy đã ký tên vào một thư ngỏ gửi cho Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương, đề nghị bỏ tên Đảng Cộng sản và đổi tên nước, đồng thời trả lại tự do cho những người bất đồng chính kiến đang bị giam giữ; chấm dứt đàn áp để cho phép nhân dân thực hiện quyền tự do dân chủ “theo Hiến pháp”.Hình: Giáo sư Hoàng Tụy.