Tỉnh Lai Châu, Cao Bằng Bị Động Đất Với Cường Độ 3.5

Năm 2018, Thiên Tai Tại VN Làm Chết và Mất Tích 218 NgườiTỉnh Lai Châu, miền Bắc Việt Nam đã bị động đất nhiều lần hôm 14 tháng 7 với cường độ 3.5, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm 15 tháng 7.Bản tin viết như sau.Trong mấy ngày qua, tại Việt Nam xảy ra nhiều vụ thiên tai gây thiệt hại về người và tài sản của người dân.Một trận mưa kéo dài tại Cao Bằng từ rạng sáng ngày 15/7 đã khiến nhiều tuyến đường chìm trong biển nước. Nhiều khu nhà bị ngập nước, giao thông ách tắc trong nhiều giờ do cả đoạn đường dài thuộc TL 206 tại đây ngập sâu, nhiều xe máy, xe ô tô bị chết máy.Báo Tài Nguyên Môi Trường đưa tin nhiều người dân sinh sống tại khu vực ngập lụt cho biết họ chưa thấy cảnh tượng ngập lụt như vậy bao giờ.Ngoài ra, tại tỉnh Lai Châu, mưa lớn liên tiếp từ đêm 14/7 cũng gây ngập lụt nhiều tuyến đường. Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ bị tê liệt do sạt lở đất đá.Báo Mới trích thông tin từ Ban Bảo trì, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lai Châu cho biết đến ngày 15/7, trên địa bàn đã xuất hiện hàng chục điểm sạt lở lớn nhỏ trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Nặng nhất là tuyến Quốc lộ 4H và Tỉnh lộ 136, gây chia cắt giao thông tại các địa phương trên tuyến.UBND tỉnh Lai Châu đã có công văn khuyến cáo người dân phải cẩn trọng, chú ý những điểm sạt lở, đất đá rơi; yêu cầu cơ quan chức năng rà soát những hộ nằm trong vùng nguy cơ sạt lở, lũ ống lũ quét phải di dời khẩn cấp.Ngoài chuyện mưa lớn gây ngập lụt, chỉ trong 2 ngày 14 và 15/7, tại các tỉnh miền núi phía bắc đã xảy ra 4 trận động đất. Trong đó địa bàn huyện Phục Hòa, tỉnh Cao Bằng xảy ra 2 trận động đất.Cụ thể, sáng 14/7, trận động đất xảy ra tại huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, độ lớn 3,5 độ Richter, với độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Tối cùng ngày, xảy ra thêm 2 trận động đất, thời gian cách nhau đúng 1 giờ. Lúc 0 giờ 3 phút sáng 15/7, một trận động đất có độ lớn 2,6 độ Richter xảy ra tại huyện Phục Hòa (Cao Bằng).Trong khi đó tại khu vực phía Nam, một vụ sạt lở xảy ra vào khoảng 5 giờ sáng ngày 15/7 khiến 5 căn nhà của người dân sinh sống cặp con kênh Nha Mân, thuộc xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp bị nhấn chìm.Trao đổi với Tiền Phong, ông Võ Đình Trọng - Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Châu Thành cho biết, khu vực sạt lở có khoảng 12 hộ dân đang sinh sống và từ trước đến nay khu vực này chưa từng xảy ra tình trạng sạt lở.Cũng theo Tiền Phong, một số người dân có mặt tại hiện trường cho biết, vào rạng sáng bỗng nhiên nghe tiếng rung lắc, sau đó có tiếng động ầm ầm rất lớn nên nhiều người chạy đến thì thấy dãy nhà cặp con kênh Nha Mân chìm xuống sông trong chớp mắt.Tính đến tối 15/7 đã có một người chết và một người mất tích trong các vụ thiên tai xảy ra từ Bắc xuống Nam trong những ngày qua.Tại hội nghị tổng kết năm 2018 về công tác phòng chống thiên tai, ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Tổng cục trưởng Phòng chống thiên tai cho biết, năm 2018, thiên tai gây thiệt hại cho Việt Nam khoảng 20.000 tỷ đồng, 218 người chết và mất tích.