Hội Ái Hữu Trà Vinh USA Picnic Hè; Phát Giải Khuyến Học 2018-2019

Trong ngày picnic hè của Hội Ái Hữu Trà Vinh

Fountain Valley (Bình Sa)- - Vào lúc 11 giờ trưa Chủ Nhật, 14 Tháng 7 năm 2019 tại Mile Square Regional Park, Hội Ái Hữu Trà Vinh USA do Giáo Sư Văn Tường làm Hội trưởng hằng năm đều tổ chức Ngày Tân Xuân Hội Ngộ và ngày Picnic Hè để bà con đồng hương có dịp gặp gỡ nhau trao cho nhau những tin tức vui buồn trong cuộc sống, mặc khác cho các em có dịp làm quen nhau trong tình đồng hương nơi xứ người. Đồng thời cũng là dịp để hội phát giải khuyến học cho các em học sinh Trà Vinh xuất sắc.Tham dự buổi họp mặt ngoài qúy đồng hương Trà Vinh còn có một số quý vị thân hữu, các cơ quan truyền thông.Trong khuôn viên họp mặt, ban tổ chức đã trưng bày một số Đặc San Trà Vinh năm 2019 và các Đặc San của những năm về trước, ngoài ra còn có khu triển lãm những hình ảnh về quê hương Trà Vinh trong đó có Tỉnh Lỵ Phú Vinh, và các Quận: Cầu Kè, Trà Cú, Càng Long, Tiểu Cần, Cầu Ngang, Châu Thành, Long Toàn. Bên cạnh Ban tổ chức cũng đã trưng bày một tấm bản đồ Trà Vinh thật lớn, ghi rỏ những địa danh, theo ban tổ chức cho biết, tấm bản đồ nầy để các em tham dự cuộc thi đố về địa danh Trà Vinh biết rỏ về quê hương mà ông cha các em đã sinh ra và lớn lên tại đó để các em biết và nhớ về nguồn cội của mình.Trong các kỳ họp mặt Hè Trà Vinh đều có những món ăn quê hương do đồng hương đóng góp, đặc biệt với món ăn đặc sản nổi tiếng của Trà Vinh đó là “bún nước lèo Trà Vinh”, mọi người tham dự ai cũng chờ để thưởng thức món ăn quê hương nổi tiếng nầy, đây là một món ăn bình dân đặc sắc của cộng đồng người Khmer, Việt và người Hoa.Tham dự buổi họp mặt có một số các nhân sĩ, các viên chức chính quyền thời đệ nhất và đệ nhị Cộng Hòa, một số đông đồng hương Trà Vinh tại Little Sài Gòn còn có một số đồng hương về từ Houston TX, San Jose và 2 xe bus chở đồng hương từ San Diego đến tham dự, một số các cơ quan truyền thông, Đặc biệt có Giáo Sư Huỳnh Văn Lang năm nay đã 96 tuổi vẫn đến tham dự picnic Hè Trà Vinh.Mở đầu buổi họp mặt với phần nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm để tưởng nhớ công ơn của tổ tiên, những anh hùng liệt nữ, các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân, những đồng hương trà vinh đã lìa xa hộiTiếp theo Thầy Văn Tường, Hội Trưởng lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quý đồng hương Trà Vinh và ông cho biết, “Buổi sinh hoạt Hè hàng năm là dịp để chúng ta kết tình thân ái giữa những người sinh quán tại Trà Vinh cùng những Quân, Cán, Chính phục vụ tại Trà Vinh, tất cả có dịp gặp gỡ, hàn huyên tâm sự và nhất là cho các cháu có những ngày hè vui tươi bên ông bà, cha mẹ trong không khí thiên nhiên, cũng như phát Giải Khuyến Học để khích lệ tinh thần cho các cháu siêng năng học hành và lễ phép với ông bà, cha mẹ trong tinh thần bảo tồn và phát huy văn hóa tại quê người.”Sau đó là phần phát giải khuyến học cho 41 em học sinh xuất sắc theo ông hội trưởng cho biết, nhằm khuyến khích học và khích lệ con cháu thi đua học tập nên hằng năm hội đều tổ chức phát giải cho các em học sinh giỏi các cấp, có những em ở tiểu bang xa, ban tổ chức sẽ gởi giải và phần thưởng đến tận nhà.Trong dịp nầy ông hội trưởng cũng kêu gọi: “Các cháu học sinh đến với hội theo sự khuyến khích của cha mẹ ông bà. Ngoài việc vui chơi tại đây, sau này các cháu khôn lớn sẽ thấy tuy là công dân Mỹ, nhưng mình vẫn còn một quê hương mẹ, đó là đất tổ Trà Vinh, Việt Nam. Phần thưởng tuy nhỏ nhưng sự việc không nhỏ.”Sau những lời tâm tình cùng đồng hương của ông Hội Trưởng, các đồng hương chia nhau từng nhóm để hàn huyên tâm sự, ngoài ra cũng có những cuộc thi như: đánh cờ, chơi banh. Các em tham gia vào chương trình Đố Vui Địa Danh Trà Vinh, thi nhãy bao, đánh bóng chuyền… cùng thưởng thức các món ăn đặc sản Trà Vinh, và chương trình văn nghệ “Cây nhà lá vườn” do đồng hương, thân hữu góp vui.Buổi họp mặt Hè 2019 trong không khí thân tình của ngày hội đối với bà con đồng hương Trà Vinh, mọi người gặp nhau chúc lời thật tốt đẹp trong niềm vui họp mặt Hè của những đồng hương quen biết cùng sinh ra, lớn lên trên quê hương Trà Vinh và những thân hữu đã một thời trong quân đội cũng như các cơ quan chính quyền Việt Nam Cộng Hòa làm việc tại Trà Vinh. Đây là dịp để gặp nhau, kể những tin tức buồn vui trong cuộc sống xứ người, kẻ mất người còn tại quê nhà sau năm tháng cách xa…Nhiều người đã tâm sự với chúng tôi; “Sống tại quê người có được ngày nầy cũng giống như ngày hội làng tại quê nhà, vì vậy hằng năm cứ trông đến ngày họp mặt Hè, ngày Tân Xuân Hội Ngộ để có dịp gặp lại nhau.”Được biết Ông Hội Trưởng Giáo Sư Văn Tường được đồng hương Trà Vinh tín nhiệm nên đã liên tục làm hội trưởng đến nay là 19 năm, nhiều đồng hương vui miệng nói: “Ông Văn Tường là Hội Trưởng muôn năm đó.”Được biết Ban Chấp Hành Hội Ái Hữu Trà Vinh nhiệm kỳ 2016-2020 gồm có: Hội trưởng GS. Văn Tường, Phó Ngoại Vụ, Nguyễn Văn Thành, Phó Nội Vụ, Nguyễn Văn Vui, Tổng Thư Ký, Võ Trung Tín, Thủ Qũy, Nguyễn Văn Thành và một số các ban chuyên môn cũng như qúy vị đại diện các nơi khác.Muốn tìm hiểu về những sinh hoạt của Hội Ái Hữu Trà Vinh xin liên lạc: GS Văn Tường (714) 895-7080, Võ Trung Tín (714) 545-0105.