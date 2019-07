Nhà Cung Cấp Của Walmart: Các Nhà Xưởng TC Đang Tuyệt Vọng

Li & Fung, nhà cung cấp hàng tiêu dùng lớn nhất thế giới nói rằng những nhà xưởng của Trung Cộng đang trở nên “nguy cấp và tuyệt vọng”, do những nhà bán lẻ Hoa Kỳ vì lo lắng nên đã quyết định rời khỏi quốc gia này, do cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung vẫn chưa có chiều hướng giảm nhiệt.Theo Spencer Fung- CEO của tập đoàn Li & Fung Ltd- Trung Cộng sẽ còn thấy nhiều nhà xưởng đóng cửa, khi chiến tranh thương mại đang làm trầm trọng thêm tình hình di tản khỏi Hoa Lục. Li & Fung là công ty thiết kế, chọn nhà sản xuất, và vận chuyển hàng tiêu dùng từ Châu Á đến với những bán lẻ lớn nhất thế giới, trong đó có Walmart, Nike. Công ty đang bị các khách hàng Mỹ thúc giục phải dời sản xuất ra khỏi Trung Cộng.Ong Fung trả lời phỏng vấn Bloomberg, cho biết những khách hàng Mỹ đang hết sức lo lắng. Nhiều công ty đã phải cắt giảm lợi nhuận của mình, do phần lớn hàng hóa sản xuất từ Trung Cộng phải chịu mức thuế do chính phủ Trump áp đặt. Ong Fung không nói đích danh đến Walmart, là khách hàng bán lẻ lớn thứ nhì tại Hoa Kỳ, chỉ đứng sau Kohn, và chiếm 7.6% doanh thu của công ty.Trong vai trò trung gian kết nối những nhà bán lẻ khổng lồ của Mỹ với các nhà sản xuất rẻ tiền tại Á Châu, Li & Fung có thể chứng kiến rõ ràng những chuyển dịch mang tính địa chấn vòng quanh thế giới, do tác động của chiến tranh thương mại. Mặc dù Mỹ & Trung Cộng đang nối lại đàm phán, tuy nhiên đang có những tín hiệu rõ ràng cho thấy chuỗi cung ứng toàn cầu hiện nay- vốn rất lệ thuộc vào Trung Cộng- sẽ thay đổi hoàn toàn. Intel cũng vừa cho biết sẽ xem xét lại chuỗi cung ứng toàn cầu của mình. Và Apple và Amazon cũng đã thông báo làm điều tương tự.Với tình hình hiện tại, không ai còn muốn mua bán, không ai còn muốn đầu tư ở Trumg Cộng. Chiến tranh thương mại đã khiến cho các nhà đầu tư không biết nên đổ tiền về đâu. Chỉ với một vài câu tweet, tổng thống Trump đã hướng dòng đầu tư của nhiều nơi đổ về Việt Nam.