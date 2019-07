Thăm Dò AP-NORC: Nhiều Người Vẫn Bất An Dù Kinh Tế Tăng Trưởng

Người Mỹ nhìn chung hài lòng với tình hình taì chính của mình hiện tại. Nhưng nhiều người vẫn không tự tin về khả năng sinh sống khi về hưu, những chi phí khẩn cấp, và cả những chi phí sinh sống hằng ngày.Trong một cuộc thăm dò mới đây của The Associated Press- Trung Tâm Quan Hệ Cộng Đồng NORC, khoảng 67% người tham gia cho biết tình hình tài chính của họ là tương đối tốt, tăng so với con số hồi đầu năm là 62%. Đó là nhờ kết quả của nền kinh tế tăng trưởng Mỹ kéo dài liên tục một thập kỷ, đã lập một kỷ lục mới về thời gian tăng trưởng. Tăng trưởng kinh tế kéo theo mức thất nghiệp thấp, tăng thu nhập gia đình.Tuy nhiên, có một số nhóm khác- đặc biệt là trong giới trẻ, những sắc tộc thiểu số, người nghèo- nói rằng tài chính của họ vẫn không an toàn. Lý do của nỗi bất an này là vì trong suốt thời gian tăng trưởng kinh tế, những người được hưởng lợi nhiều nhất lại nhà những người giàu. Những người giàu nhất nước Mỹ hiện nay đang nắm giữ phần lớn sự thịnh vượng của quốc gia, nhiều hơn cả trước thời kỳ khủng hoảng kinh tế 2007.Chi phí cho tiền nhà và học phí hiện đang cao hơn, tạo ra gánh nặng cho giới trẻ so với thế hệ đi trước. Và tỉ lệ tăng lương thấp trong 4 thập niên đã khiến cho những người mới bắt đầu đi làm cảm thấy bị áp lực.40% người Mỹ nói rằng họ kém tự tin về khả năng chi trả những món tiền khẩn cấp vào khỏang $1,000. Trong khi đó, khoảng 10% cho biết rất nhiều khả năng họ sẽ không trả tiền bill, ngay cả khi mượn nợ, dùng thẻ tín dụng, hay mượn tiền từ người thân.