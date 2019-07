23 Tiểu Bang Phản Đối Tiêu Chuẩn Mileage Của TT Trump

Viện dẫn lý do khí thải xe hơi làm hủy hoại khí hậu, thống đốc của 23 tiểu bang Hoa Kỳ đã ký vào một cam kết được dẫn đầu bởi tiểu bang California chống lại kế hoạch của chính phủ Trump hạ thấp tiêu chuẩn mức tiêu thụ nhiên liệu (milegae) dành cho xe hơi.Hầu hết các tiểu bang Dân Chủ, cùng Puerto Rico đã ký vào cam kết vào ngày Thứ Ba 9 tháng 7, bao gồm: California, Puerto Rico, Colorado, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Montana, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington.Các tiểu bang này chống lại quyết định của chính phủ Trump nhằm vô hiệu hóa tiêu chuẩn khí thải tương đối cao của chính phủ Obama, được đưa ra nhằm ngăn chặn sự biến đổi khí hậu. Chính phủ Trump cho rằng người tiêu dùng Mỹ hiện đang ưa chuộng những loại xe tải pickup, SUV loại lớn, tiêu thụ nhiên liệu nhiều. Chính phủ cũng tranh cãi rằng việc đặt ra những tiêu chuẩn cao về mức tiêu thụ nhiên liệu sẽ làm cho giá thành xe hơi đắt, dẫn đến hậu quả là chủ xe sẽ giữ lại những chiếc xe cũ lâu hơn, kém an toàn hơn.Các tiểu bang trên cam kết họ sẽ giữ nguyên tiêu chuẩn có từ thời cựu tổng thống Obama, theo họ sẽ làm giảm sự biến đổi khí hậu do khí thải xe hơi. Thống đốc California Gavin Newsom nói rằng sẽ không từ bỏ trách nhiệm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, bảo vệ khí hậu, và giúp người tiêu thụ tiết kiệm chi phí nhiên liệu. Ong tuyên bố sẽ làm tròn nhiệm vụ, và chống lại bất cứ đe dọa nào.