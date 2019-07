Tuổi Thọ Trung Bình Dự Đoán Của Người Mỹ Giảm 3 Năm Liền

Tuổi thọ trung bình dự đoán của người Mỹ vừa đươc công bố giảm trong 3 năm liên tiếp. Một đứa trẻ sinh năm 2017 được dự đoán sẽ thọ 78.6 tuổi, so với con số 78.7 của năm trước đó, theo số liệu của Trung Tâm Phòng Chống Dịch Bệnh (CDC) thuộc Trung Tâm Quốc Gia Thống Kê Sức Khỏe.Mức giảm tuổi thọ dự đoán trong 3 năm liên tiếp của người Mỹ chỉ xảy ra trước đó vào thời điểm 1915-1918, giai đoạn có Chiến Tranh Thế Giới Thứ Nhất, và đại dịch cúm Tây Ban Nha giết hàng triệu người trên thế giới.Trước giai đoạn giảm mới đây, tuổi thọ dự kiến của người Mỹ đã tăng liên tục trong nhiều năm, là điều được tiên liệu đối với một quốc gia tiên tiến, và chi tiêu cho sức khỏe của người dân cao nhất thế giới. Không chỉ có nước Mỹ đối mặt với tình trạng này. Nước Anh cũng có tuổi thọ trung bình giảm 5 tháng so với năm trước.Hiện nay chưa có nguyên nhân rõ ràng giải thích cho việc giảm tuổi thọ này ở Mỹ, nhưng CDC có đưa ra vài yếu tố có thể làm giảm tuổi thọ.Trong năm 2017, có 70,000 người Mỹ chết vì sử dụng ma túy quá liều. Các loại thuốc giảm đau gây nghiện (opioid) đã gây ra 47,000 cái chết trong số này. Mức tử vong có điều chỉnh theo tuổi do sử dụng ma túy quá liều ở Mỹ tăng 72% trong một thế kỷ. CDC phân tích số liệu từ các phòng cấp cứu, thì thấy số ca tử vong vì opioid tăng 30% ở Mỹ trong khoảng thời gian từ tháng 7-2016 đến 9-2017. Opioid tiếp tục được kê toa, với số lượng tăng gấp 3 lần so với năm 1999. Hiện nay, chính phủ đã chi ra hơn $2.4 tỉ để ngăn chặn đại dịch này.