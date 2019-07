Ca Khúc Sea Of Black Của NS Trúc Hồ Phổ Biến Mạnh Ơ Hồng Kông

Theo tin tức từ đài truyền hình SBTN, trong hơn một tuần qua, ca khúc Sea of Black của nhạc sĩ Trúc Hồ, với phần trình diễn của nhiều ca nhạc sĩ của đài truyền hình SBTN đã được phổ biến trên các phương tiện truyền thông mạng. Đây là một ca khúc viết bằng tiếng Anh, để nói lên sự ủng hộ của nhạc sĩ Trúc Hồ đối với phong trào biểu tình chống luật dẫn độ, đã diễn ra mạnh mẽ ở Hong Kong trong thời gian gần đây.Lập tức, ca khúc đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của người dân Hong Kong. Nhiều người Hong Kong sau khi xem xong ca khúc trên Youtube đã khen ngợi, và cảm ơn sự hiệp thông của nhạc sĩ Trúc Hồ nói riêng, và của cộng đồng người Việt yêu tự do nói chung đối với phong trào đấu tranh tại Hong Kong.Nhiều cơ quan truyền thông Hong Kong đã đăng tin về ca khúc này. Mới đây, vào ngày 11 tháng 7, tờ báo uy tín của Hong Kong là South China Morning Post (SCMP) đã đăng bài phỏng vấn nhạc sĩ Trúc Hồ, và nói về ca khúc Sea of Black.Bài phỏng vấn của ký giả Joe Low ghi lại chi tiết nhạc sĩ Trúc Hồ đã lấy nguồn cảm hứng để viết ca khúc Sea of Black từ năm 2014, khi anh sang Hong Kong để chứng kiến các cuộc biểu tình phong trào dù vàng . Mãi đến 5 năm sau, khi thấy gần 2 triệu người Hong Kong xuống đường một lần nữa vào mùa hè 2019, với một biển người màu đen, nhạc sĩ Trúc Hồ đã hoàn thành bài hát Sea of Black. Bài hát đã được thâu âm, ghi hình cấp tốc, để kịp hoàn thành kịp trước ngày 1 tháng 7, là ngày mà cuộc biểu tình vì dân chủ thường niên tại Hong Kong sẽ diễn ra.Bài phỏng vấn của SCMP đã ghi lại hành trình tìm đến tự do đầy gian khó của nhạc sĩ Trúc Hồ, trốn chạy khỏi chế độ CSVN vào năm 1981 bằng đường bộ qua Cambodia. Sau đó anh đến được Hoa Kỳ, và là một trong những người sáng lập ra đài truyền hình SBTN, là tiếng nói của Người Việt Tự Do tại hải ngoại.Nhạc sĩ Trúc Hồ đã nói với phóng viên SCMP rằng, người Việt tị nạn cộng sản hiểu rất rõ ước vọng của người Hong Kong hôm nay. Nhìn cảnh người biểu tình Hong Kong bị cảnh sát dùng vòi rồng, hơi cay đàn áp, nhạc sĩ cho biết những người Việt Nam trong nước đi biểu tình cũng bị đàn áp tương tự, và có phần tàn bạo hơn.SCMP ghi nhận việc tổ chức Freedom House đã xếp Việt Nam vào nhóm những quốc gia không có tự do, chỉ ghi được 20 trong 100 điểm về chỉ số tự do. 244 người tù nhân lương tâm ở Việt Nam đã bị bắt trong năm 2018. Phần lớn là do họ tham gia biểu tình, hoặc đăng tải trên mạng những bài viết phản đối chính sách bán nước, đàn áp tự do dân chủ của chính quyền CSVN.Bài phỏng vấn của SCMP còn ghi lại câu chuyện của ca nhạc sĩ Việt Khang, một người cũng tham gia trình diễn ca khúc Sea of Black. Anh đã từng bị CSVN bỏ tù trong 4 năm chỉ vì anh viết những ca khúc nói lên lòng yêu nước như “Anh Là Ai”, “Việt Nam Tôi Đâu”…. Sau đó, cộng đồng người Việt tại Hoa Kỳ đã vận động, với sự trợ giúp của cố Thượng Nghị Sĩ John McCain đã can thiệp để Việt Khang tìm đến bến bờ tự do Hoa Kỳ vào năm 2018.Ca nhạc sĩ Mai Thanh Sơn- người cũng góp mặt trong ca khúc Sea of Black- đã nói với SCMP rằng anh hy vọng một ngày nào đó, người Việt Nam trong nước cũng sẽ dũng cảm đứng lên như người Hong Kong để đòi tự do, dân chủ cho quê hương mình. Anh nhắn nhủ rằng người Hong Kong hãy hãnh diện, và hãy tiếp tục những gì mà mình đang làm.Nhạc sĩ Trúc Hồ nói với ký giả SCMP rằng anh hy vọng Hong Kong sẽ không bị thay đổi. Sẽ là một ngày buồn cho anh nếu có một ngày Hong Kong không còn là Hong Kong nữa. Nhạc sĩ cho biết rất xúc động vì những ý kiến chia sẻ của người dân VIệt Nam trong nước khi được nghe ca khúc Sea of Black trên mạng. Khi Hong Kong đứng lên, cả thế giới sẽ bước theo. Đó là lý do tại sao anh viết lời ca “today Hongkong, tomorrow Vietnam…”