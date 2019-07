Thăm Dò AP: Người Mỹ Ít Khi Tìm Lời Khuyên Từ Giới Tu Sĩ

Một thăm dò mới đây cho thấy người Mỹ thường không hay tìm đến các lãnh đạo tôn giáo để xin lời khuyên.Cuộc thăm dò được thực hiện bởi Associated Press- Trung Tâm Quan Hệ Cộng Đồng NORC. Kết quả cho thấy ¾ người Mỹ trưởng thành ít khi hoặc không bao giờ tham khảo ý kiến của giới tu sĩ trước khi có những quyết định quan trọng. Chỉ có ¼ cho biết họ có làm điều này một vài lần.Sự thiếu gắn bó với giới tu sĩ này xảy ra đối với cả những người có niềm tin tôn giáo, mặc dù niềm tin của họ có được là thông qua sự liên lạc với giới tăng lữ. Kết quả này đồng hành với khuynh hướng hiện nay đang giảm dần sự tồn tại của các dịch vụ tôn giáo.Một vài kết quả đáng chú ý khác trong cùng cuộc thăm dò:- 44% người Mỹ trên 60 tuổi có niềm tin tôn giáo tin rằng niềm tin của họ chấp nhận cho một người đồng tín trở thành một tu sĩ, so với tỉ lệ 54% những người có độ tuổi từ 45-59.- Gần 2/3 những người có bằng đại học cho rằng một người đồng tín có thể trở thành giới tu sĩ, so với tỉ lệ 50% ở những người không có bằng đại học.- 1/3 những người theo Tin Lành Phúc Am nghĩ rằng người đồng tính có thể trở thành tu sĩ theo niềm tin, trong khi tỉ lệ này gấp đôi ở người theo Thiên Chúa Giáo.- ¾ người theo Tin Lành Phúc Am, Thiên Chúa Giáo nghĩ rằng phụ nữ có thể trở thành giới tăng lữ