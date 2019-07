Cá Ngừ Chế Biến Của VN “Bơi Xa” Vào Thị Trường Canada

Cá ngừ Việt Nam đang lội đi thật xa tới Canada, theo bản tin của trang mạng VNExpress cho biết hôm 13 tháng 7.Bản tin VNExpress viết như sau.Cá ngừ chế biến của Việt Nam sang Canada đang tăng ấn tượng ở mức ba con số.Tháng 5, cá ngừ của Việt Nam xuất khẩu sang Canada tiếp tục tăng gần 201% so với tháng cùng kỳ 2018. Luỹ kế 5 tháng đầu năm, tổng giá trị xuất khẩu sản phẩm này của Việt Nam sang Canada đạt 9,8 triệu USD, tăng 93% so với cùng kỳ 2018. Riêng cá ngừ chế biến tăng 245% so với cùng kỳ năm ngoái.Theo cam kết CPTPP, Canada sẽ xóa bỏ mức thuế xuất 7% cho các sản phẩm cá ngừ chế biến đóng hộp về 0% ngay khi hiệp định có hiệu lực. Do đó, việc Việt Nam và Canada phê chuẩn CPTPP sẽ là cơ hội tốt để các doanh nghiệp Việt Nam đẩy mạnh xuất cá ngừ chế biến đóng hộp sang thị trường này.Hiện Việt Nam chiếm 10% thị phần tại thị trường cá ngừ Canada, trong khi Thái Lan chiếm tới 62% và Philippines chiếm 6%. Cơ hội mới cho Việt Nam là thời gian gần đây Canada có xu hướng giảm nhập khẩu cá ngừ từ Thái Lan, tăng nhập từ các nguồn cung khác, trong đó có Việt Nam.Canada đang nhập cá ngừ từ hơn 39 nước trên thế giới, trong đó các nước ASEAN chiếm tới hơn 79% tổng khối lượng nhập của nước này.