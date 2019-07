Lê Thiên Kim: Đại Sứ Năm 2019 Của Phòng Thương Mại TP Orange; Là Ái Nữ Của GS Lê Văn Khoa, Đã Có Nhiều Đóng Góp Cho Cộng Đồng Về Âm Nhạc, Từ Thiện Và Xã Hội

Giáo Sư Lê Văn Khoa và Ái Nữ Lê Thiên Kim tại Tòa Soạn Việt Báo.

Cô Lê Thiên Kim được các tổ chức vinh danh.

Westminster (Bình Sa)- - Vào lúc 3 giờ chiều Thứ Ba ngày 9 tháng 7 năm 2019, Giáo Sư Lê Văn Khoa đã đến thăm tòa soạn Việt Báo, cùng đi với ông có Ái nữ Lê Thiên Kim hiện là Giám Đốc Trường Âm Nhạc Pacific Conservatory of Orange, tọa lạc tại số 1311 E. Katella Ave., Thành Phố Orange CA 92867.Nhân dịp nầy chúng tôi tiếp xúc với cô Lê Thiên Kim để tìm hiểu về một số sinh hoạt của trường cũng như những việc làm của cô trong thời gian qua.Là một người trẻ có nhiều đóng góp trong cộng đồng nhất là về phương diện từ thiện, xã hội, Cô Thiên Kim cho biết ngoài những sinh hoạt của trường, cô còn dành nhiều thời gian để giúp đỡ những người già neo đơn, những trẻ mồ côi, những người mắc bịnh tâm thần, những bịnh nhân khi xuất viện về nhà không người chăm sóc, những người gặp những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống…Qua những việc làm đó nên cô đã được Phòng Thương Mại thành phố vinh danh là Đại Sứ của năm 2019 (Ambassador Orange Chamber of Commerce) Ngoài ra cô cũng được các tổ chức đến trao tặng bằng tưởng lệ ghi nhận những đóng góp của cô cho cộng đồng trong thời gian qua, trong đó có: Dave Silva, Coldwell Banker Realtor – Lynestte Page, Goodwill OC Business Developer – Gail Haft, President, Pacific Foundation for the Arts – Rachel Rolnicki, Representative for Congress Lou Correa – Tony Tripp, President, Orange North Rotary.Được biết Phòng Thương Mại Orange do ông Al Ricci làm Chủ Tịch, hiện có 16,000 cơ sở thương mại với 500 hội viên.Được hỏi về sinh hoạt của trường cô cho biết: Ngoài cô là Giám Đốc Trường Âm Nhạc Pacific Conservatory of Orange còn một phụ tá và 11 thầy, cô dạy về các bộ môn như: Piano, Violin, Guitar, Ukulele, Drums, Voice (luyện giọng). Trường nhận dạy các em từ 3 tuổi đến 18 tuổi và cũng có những lớp đặc biệt dành cho những người lớn. Giá cả phải chăng tùy theo mỗi hoàn cảnh.Trong thời gian qua trường cũng đã tham gia trình diễn văn nghệ trong cộng đồng City Orange, Orange County, Fête de la Musigne Fullerton Day of Music Mayo Jesus Silva, Ribbon Cutting in Orange, OC Wine Mart Mayor Mark Murphy, OC Fair, Boo At The Zoo, Santa Ana Zoo.Muốn biết thêm chi tiết về trường Âm Nhạc Pacific Conservatory of Orange tọa lạc tại số 1311 E. Katella Ave., Thành Phố Orange CA 92867. Điện thoại liên lạc: (714) 545-1217 hoặc vào trang web: www.PacificConservatery.com