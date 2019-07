Gia Đình Suy Ngẫm: Có Hỏi Mới Nhận Được

Đã từ lâu lắm, chúng ta có được năng khiếu gọi là ‘Hỏi’. Chắc ta cũng biết câu: “Cứ hỏi đi thì bạn sẽ nhận được.” Đơn giản quá phải không các bạn. Vâng, đúng là như vậy. Trẻ con là bậc thầy của năng khiếu này. Công thức của chúng thường là hỏi cho đến khi nào nhận được mới thôi. Còn người lớn chúng ta hình như bị mất khả năng này. Chúng ta đưa ra mọi lý do, mọi viện cớ để tránh bị từ chối. Trẻ con thì không có cách nghĩ như vậy. Chúng thực sự tin là chúng hỏi gì thì được nấy, cho dù là một hồ bơi hay là một cây cà-rem.Đây là điều ta nên hiểu: thiên hạ đáp ứng cho những ai yêu cầu điều mình có được. Nếu bạn chưa được những gì bạn muốn thì có lẽ là bạn chưa hỏi đủ. Hỏi đây không nhất thiết là để được vật chất mà còn là để được kiến thức về mọi điều. Khi hỏi, bạn sẽ nhận được mọi thứ thông tin, ý kiến, phương cách, tên những người có uy tín cần biết và, đúng vậy, kể cả tiền. Có rất nhiều lý do đáng để ta hỏi và phần thưởng cũng lớn lao nhưng sao nhiều người lại không chịu hỏi. Có ba lý do chính:Một - Ta vẫn tin là hỏi người khác là điều không nên và không lịch sự.Hai - Ta không tự tin.Ba – Ta sợ bị từ chối.Ta thử thay đổi định kiến của mình xem sao, hãy tự tin và đừng sợ bị từ chối và không coi đó là lời xúc phạm cá nhân mình. Và xin cũng nên nhớ là có người nói kiến thức là sức mạnh. Chưa đúng! Kiến thức được đem ra thực hành mới là sức mạnh. Ta hãy đem ra thực hành điều này ngay ngày hôm nay, hãy hỏi để có được những gì mình muốn.Thành Lacey