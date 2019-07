Ấn Độ Tặng 250 Nhà Tiền Chế Cho Dân Rohingya Ở Myanmar

NEW DEHLI - Viên chức Ấn Độ loan báo vào ngày 11 tháng 7: Ấn Độ vừa giao 250 nhà tiền chế tại tỉnh bang Rakhine của Myanmar trong nỗ lực tái định cư dân thiểu số Rohingya.Chiến dịch bình định Rakhine năm 2017 của quân đội Myanmar đưa trên 700,000 người Rohingya di tản qua lân bang Bangladesh. New Dehli thấy cần tạo điều kiện để dân Rohingya hồi cư, và đã khởi động 1 dự án phát triển nhà tiến chế bằng 25 triệu MK.Reuters tường thuật: nhà tiền chế được bàn giao từ đầu tuần này tại các làng She Zar, Kyeing Chaung Taung và Nant Thar Taung. Nhưng, các nhà tranh đấu bảo vệ nhân quyền nhắc nhở: quan trọng hơn là bảo vệ nhân quyền.New Dehli cho biết Myanmar đã thỏa thuận 21 dự án nhà tiền chế tại Rakhine, gồm chợ và trường học.