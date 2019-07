Louisiana: Dân Được Lệnh Di Tản Tránh Bão Đang Tới

NEW ORLEANS - 1 hệ thống bão nhiệt đới di chuyển về hướng Louisiana đang tăng sức mạnh.Nhà chức trách phát lệnh di tản với các khu vực ven biển, hiệu lực từ 6 giờ sáng Thứ Năm 11 tháng 7.Mưa lớn, nước dâng và các điều kiện bão được dự báo tại hầu khắp vùng giữa bờ Vịnh Mexico trong vài ngày tới, theo tin từ Cục khí tượng.Truyền thông sở tại cho biết: lệnh di tản cưỡng bách ảnh hưởng Plaquemine Parish tại hướng đông nam thành phố New Orleans. Ngay tại New Orleans, mưa lớn đã bắt đầu gây ngập lụt từ ngày Thứ Tư 10 tháng 7 với vũ lượng 9 inches. Xe cộ mắc kẹt trên đường ngập nước.Điều kiện bão còn cách cửa sông Mississippi 125 dặm tính vào sáng Thứ Năm và đang di chuyển với tốc độ 5 dặm/giờ.Hệ thống bão này có thể trở thành bão cấp 1 trong ngày Thứ Sáu, dự kiến trút gần 20 inches nước mưa tại miền nam Louisiana.