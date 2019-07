Cali: Bảo Hiểm Động Đất Tăng Gấp 2, 3 Lần

LOS ANGELES - Khoảng 250,000 người California mua bảo hiểm động đất sẽ thấy bất ngờ không vui trong vài tháng tới, là bảo phí tăng gấp đôi hay gấp 3.Nhà báo đưa tin: nguyên nhân không phải là do 2 trận động đất 6.4 độ Richter và 7.1 độ Richter hồi đầu tháng này tại Ridgecrest, vốn không gây tổn thất nhân mạng nhưng gây thiệt hại vật chất gần 1 tỉ MK. Nguyên nhân tăng giá bảo hiểm là do thẩm định cơ nguy của 1 trận động đất mạnh gọi là Big One. Các nhà khoa học tin là Nam California sẽ chứng kiến Big One, cụ thể là khu vực Los Angeles.Theo dự báo của chương trình nghiên cứu dài hạn Uniform California Rupture Forecast (hay UCERF3), chắc là Big One sẽ không xẩy ra với miền bắc.CBS cho hay: chủ nhà vùng Sacramento trả bảo hiểm động đất 300 MK/năm trong khi tại Los Angeles là 2,000 MK/năm.Giám đốc Glenn Pomeroy của “thẩm quyền động đất California – CEA” nói: chủ nhà sẽ thấy bảo phí tăng đáng kể tại miền đông của Monterey county, miền tây Fresno, và các quận Kings, Kern, Del Norte, Humboldt…. Theo ông Pomeroy “bảo hiểm động đất giảm tại các quận Orange, San Diego”.Mô hình dự báo của UCERF3 phỏng đoán động đất bậc trung như Rodgecrest là thấp hơn, nhưng cơ nguy mạnh hơn là cao hơn. Ông Pomeroy tin rằng bảo phí mới sẽ có ảnh hưởng tối thiểu và 75% chủ nhà sẽ thấy bảo phí giảm đôi chút.CBS cho biết bảo phí động đất trung bình hiện nay tại California là 800 MK với nhà thay thế trị giá 400,000.Trong 1 phản ứng với phàn nàn của 1 chủ nhà, theo đó bảo phí tăng 60% trong khi thông tin từ CEA cho hay có thể tăng 200% hay 300%, đưa tới phát biểu từ ông Pomeroy “Không may đó là sự thật”. Theo ông Pomeroy, chủ nhà tự gia cố chống động đất có thể được giảm giá 25%.