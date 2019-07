Hạ Viện Tìm Kiếm Tài Liệu Về Các Nhà Thầu Trại Tạm Giam Di Dân

WASHINGTON - Vào ngày 11 tháng 7, các dân biểu liên bang đã gửi công văn tới 3 công ty, để yêu cầu cung cấp thông tin về việc điều hành trại tạm giam di dân bị bắt.Reuters tường thuật: đối tượng của ủy ban giám sát Hạ Viện, tiểu ban dân quyền và quyền công dân là các nhà thầu CoreCivic, Geo Group và DC Capital Partners. Công văn của các dân biểu Elijah Cummings và Jamie Raskin cho hay: ủy ban đang điều tra chính quyền Trump về sự gia tăng xử dụng nhà thầu để giam giữ hàng chục ngàn di dân với hàng loạt tin tức tiêu cực về sức khỏe và an toàn.Theo 2 vị này, Bạch Ốc đã cho tăng nhanh chi phí giao thầu điều hành trại giam. Các dân biểu loan báo cụ thể: Comprehensive Health Services thuộc tập đoàn DC Capital nhận được 545 triệu MK từ Bộ nội an để điều hành cơ sở Homestaed Shelter (Florida) từ đầu năm 2018 – năm 2017, Geo Group được giao thầu bằng 300 triệu theo hợp đồng ký kết với ICE và 342 triệu về năm 2018. CoreCivic được ICE giao 135 triệu năm 2017 và 141 triệu khác trong năm qua.Trong 1 công văn khác, ICE được yêu cầu cung cấp bản sao hợp đồng với 3 nhà thầu, và tài liệu chứng minh ICE bảo đảm nhà thầu làm việc theo các chuẩn mực của Bộ nội an.