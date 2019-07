Khánh Hòa: 3 Người Chết, 2 Người Nguy Kịch Vì Uống Rượu Độc

KHÁNH HÒA, VN -- 3 người chết và 2 người bị nguy kịch đưa vào bệnh viện do uống rượu ngâm hạt cây rừng, theo báo Dân Trí cho biết hôm 11 tháng 7.Bản tin Dân Trí viết như sau.Chiều 11/7, bệnh viện Đa khoa huyện Khánh Vĩnh và bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đang cấp cứu cho 2 nạn nhân nguy kịch nghi uống rượu ngâm hạt cây rừng.2 nạn nhân đang nguy kịch được xác định là Cao Văn Lộc (SN 1998, trú xã Khánh Trung) và Triệu Đức Trung (trú xã Khánh Nam) cùng ở huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.Tuy nhiên trước đó đã có 3 người khác tử vong nghi do uống rượu ngâm hạt trái cây rừng.Theo thông tin ban đầu, trước đó nhóm thanh niên huyện Khánh Vĩnh rủ nhau vào khu vực rừng giáp ranh giữa Khánh Hòa và Lâm Đồng để tìm kiếm lâm sản. Đến khoảng 19h ngày 10/7, nhóm này mang rượu ngâm hạt cây rừng ra uống thì khoảng 2 giờ đồng hồ sau bất ngờ bị ói mửa, co giật.Tuy nhiên, có 3 người đã tử vong bên bìa rừng, gần đường quốc lộ 27C, đường Nha Trang đi Đà lạt. 2 người khác nguy kịch được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện tuyến huyện và bệnh viện tuyến tỉnh.Trong nhóm thanh niên này thì một người không uống nên còn tỉnh táo, hỗ trợ đưa các nạn nhân khác ra khỏi rừng.Công an huyện Khánh Vĩnh cho biết đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc này.