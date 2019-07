Đại Hội Cựu HS Liên Trường Qui Nhơn 2019: 20 Năm Nhìn Lại

Hình ảnh trong Đại Hội Cựu Học Sinh Liên Trường Quy Nhơn 2019.

Westminster, Nam California (Bình Sa)- - Tại nhà hàng Paracel Seafood Restaurant vào lúc 10 giờ sáng Chủ Nhật ngày 7 tháng 7 năm 2019, Đại hội Cựu Học Sinh Liên Trường Qui Nhơn toàn thế giới 2019 đã được tổ chức với sự tham dự khỏang 500 quan khách, qúy thầy, cô và các cựu Giáo Sư, học sinh về từ các trường: Sư Phạm Qui Nhơn, Kỹ Thuật Qui Nhơn, Vi Nhân, Lê Lợi, Qui Nhơn Nghĩa Thục, Đống Đa, Trinh Vương, Cường Để, Tự Lực, Bồ Đề, Tân Bình, Nhân Thảo, Tây Sơn, Đặng Đức Siêu, Triều Thuận, Sùng Nhơn, Phước Hậu, Nữ Trung Học, La San về từ các nước Đức, Hòa Lan, Canada, Úc, Nhật, Việt Nam, và các tiểu bang Hoa Kỳ Massachutsset, San Jose, Texas, Nam và Bắc California.Mở đầu với nghi thức chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, Hoa Kỳ và phút mặc niệm để tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã có công dựng nước, giữ nước, các chiến sĩ Việt Nam Cộng Hòa đã vị quốc vong thân, Đặc biệt tưởng nhớ qúy Thầy Cô và các cựu học sinh đã lìa xa chúng ta.Sau đó toàn ban hợp ca Liên trường hát bản “Học Sinh Hành Khúc” và “Khúc Ca Liên Trường.”Tiếp theo cựu học sinh Văn Công Định, Hội Trưởng, Trưởng ban tổ chức lên ngỏ lời chào mừng và cảm ơn quý Thầy Cô, quan khách và đồng môn về từ khắp nơi trên thế giới. Ông tiếp: “ Đặc biệt lần họp mặt nầy là dịp để chúng ta nhìn lại 20 năm sinh hoạt của Hội Liên Trường Qui Nhơn. Từ những cuộc họp mặt thân tình, ấm cúng giữa một ít anh chị em của những năm đầu thế kỷ cho đến hôm nay chúng ta đã phát huy được truyền thống “uống nước nhớ nguồn,” tìm về nguồn cội. Chúng tôi luôn ghi nhớ công sức của qúy vị giáo sư, các cựu học sinh, những người trước đây, cho đến hôm nay đã tốn không ít tâm huyết để gây dựng tổ chức Liên Trường Qui Nhơn nầy. Chúng tôi xin phép được gởi lời tri ân đến các vị tiền bối đã dày công vun đắp.Ngày hôm nay đã trở thành ngày đáng nhớ đối với các cựu Giáo Sư, cựu học sinh Liên Trường Qui Nhơn, cùng nhau gặp gỡ, ôn lại những kỷ niệm và giữ chặt sợi day tình cảm thiêng liêng đã kết nối mọi người trong mấy chục năm qua. Chúng tôi rất biết ơn quý vị đã dành nhiều tình cảm thân ái, tin tưởng và khích lệ chúng tôi tổ chức ngày hội nầy hằng năm. Sau cùng ông cảm ơn qúy thầy cô, qúy thân hữu đã bỏ ra nhiều công sức.tiền bạc và thời gian để về đây dự hội . Xin chúc qúy thầy, cô, qúy thân hữu dược nhiều sức khỏe, hạnh phúc và có một ngày vui trọn vẹn.”Tiếp theo, Ban tổ chức mời quý vị Giáo Sư lên sân khấu để các cựu học sinh tặng hoa, tỏ lòng biết ơn trong tinh thần truyền thống “Tôn Sư Trọng Đạo” Trong lúc nầy Ban tổ chức đã mời cựu học Sinh BS. Nguyễn Chí Vỹ, Hội Trưởng Hội Ái Hữu Tây Sơn Bình Định lên trao bằng vinh danh cho GS. Lê Văn Ba.Trong lúc nầy Giáo Sư Lê Văn Ba đại diện các Thầy Cô cảm ơn các em trong ban tổ chức cũng như các cựu học sinh về từ khắp nợi tham dự ngày đại hội, ông nói các em đã duy trì được những sinh họat như ngày hôm nay là điều đáng quý để hằng năm thầy trò có dịp gặp nhau.Sau đó Ban tổ chức mời các cựu Trưởng Ban Tổ Chức trong suốt thời gian 20 năm qua gồm các cựu học sinh: Nguyễn An Phùng, Tạ Chí Thân, Thầy Vũ Xuân Trinh, Phan Minh Đông, Đặng Phú Phong, Văn Công Định… lên sân khấu để các thành viên trong ban tổ chức năm 2019 tặng hoa tri ơn.Tiếp theo là lời phát biểu của các cựu học sinh về từ phương xa, trong đó có cựu học sinh Vũ Mai Lan, trong lời phát biểu cô đã nói: “… Mái trường là nơi ghi dấu nhiều kỷ niệm, tình thầy, tình bạn, kỷ niệm chợt đến, chợt đi, những vun đắp mà Thầy Cô đã cho chúng em nhìn về một tương lai tươi sáng. Trang bị cho chúng em kiến thức, cách sồng, cách làm người, cho chúng em tình yêu quê hương, đất nước…”Tiếp theo cựu học sinh Phạm Thiên Thu, Trưởng ban biên tập Đặc San Liên Trường, tiềng nói của cựu học sinh Liên trường Qui Nhơn lên giới thiệu Đặc San Liên Trường, mở đầu cô nói:Một lần nữa BTC cựu học sinh LT QN chúng tôi lại hân hạnh đón tiếp toàn thể quí vị từ khắp mọi miền trên đất nước Hoa Kỳ cũng như các anh chị em bạn hữu từ quê nhà xa xôi tận bên kia đại dương cùng các bạn ở các châu lục khác về đây tham dự buổi họp mặt thường niên, đặc biệt năm nay Đại Hội Liên Trường Qui Nhơn chào mừng tuổi hai mươi của mình.Như tất cả chúng ta đều biết, Đặc San Liên Trường từ lâu vẫn là người bạn trung thành cùng sánh bước với Đại hội trên từng chặng đường buồn vui, năm nay Đặc San Liên Trường cũng cùng đón chào tuổi hai mươi của đại hội với những bài viết về kỷ niệm, ôn lại những khuôn mặt thân yêu đã góp công sức trong chặng đường hai mươi năm qua, bằng những bài thơ, đoản văn viết về những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ, những chuyện tình học trò, và cả những chuyện xảy đến với chúng ta hôm nay, những kỷ niệm, sự xúc động khi gặp lại bạn cũ trường xưa sau nhiều năm xa cách, trong những lần Hội Ngộ trong cuộc sống tất bật này . Năm nay những bài vở đặc biệt viết về chặng đường hai mươi năm qua, điểm lại những khuôn mặt thân thương đã đóng góp công sức cho tên tuổi của LTQN, như bài viết của anh Văn công Định, anh Lê Huy. Của Huyền tôn nữ Vô Thường viết về 44 năm hội ngộ của nữ sinh Trinh Vương, một thành phần của LTQN, bài viết của tác giả Tràm Cà Mau, thơ của Quan San, Phạm cao Hoàng, Phan tường Niệm, Trần Minh Khuông... Và đặc biệt sự trở về mái nhà thân thương xưa của tác giả Xuân Thy, cựu nữ sinh Trinh Vương, và rất nhiều tác giả mới... chúng tôi xin chân thành cáo lỗi vì không thể đăng hết do số trang có hạn…Chúng tôi xin gửi lời chân thành cám ơn đến tất cả quý thày cô, thân hữu và các bạn đã đóng góp tài chánh, công sức và bài vở giúp chúng tôi hoàn thành tập Đặc San này để mỗi khi chúng ta họp mặt lại có món quà tinh thần cầm tay.Cám ơn các cá nhân và công ty đã gửi đăng quảng cáo trong Đặc San, cám ơn các cơ quan báo chí và truyền thanh, truyền hình đã quảng bá cho Hội Liên Trường, giúp cho Đặc San Liên trường được nhiều người biết đến.Chúng tôi ước mong sự ưu ái và ủng hộ của các thày cô, thân hữu và các bạn luôn ở mãi với chúng tôi, Liên Trường Qui Nhơn.Qua đây tôi cũng xin phép thay mặt cho tất cả thày cô, anh chị em bạn hữu hiện diện nơi đây gửi lời cám ơn đến các anh chị trong ban tổ chức đại hội Liên Trường, giúp chúng tôi có cơ hội gặp gỡ nhau hàng năm. Cám ơn các anh chị trong ban văn nghệ đã góp công sức tập luyện để lát nữa đây chúng ta sẽ được thưởng thức một chương trình văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ của “Liên Trường by noon” trình diễn.Buổi tiệc bắt đầu, mọi người cùng thưởng thức chương trình văn nghệ do các cựu học sinh và những nghệ sĩ thân hữu trình diễn. Đặc biệt với vở kịch “Cành Đào Quang Trung” do nhà văn Đặng Phú Phong, cựu học sinh Liên Trường tác giả đã nói lên những chiến trận oai hùng, trong trang sử Việt nhất là trận oanh liệt chiến thắng Ngọc Hồi-Đống Đa ngày mồng 5 Tết năm Kỷ Dậu 1789.Kết thúc chương trình với phần dạ vũ.Mọi chi tiết liên lạc: email: admin@ltqn-usa.com hoặc vào trang web: www.lientruongquynhon.com