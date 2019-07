HÌNH NHƯ CÓ MỘT LIÊN HOA SẮC THỜI NAY

Tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc. Ảnh: Internet

Có vài giai thoại về tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc, nhưng ở đây xin kể vắn tắt về Tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc phải chịu quả báo do ác nghiệp ở đời trước tạo ra trong kinh Hiền Ngu. Vào thời Đức Thế Tôn tại nước Xá Vệ trong gia đình Bà La Môn giàu sang có một nàng con gái vừa đến tuổi trăng tròn, dung nhan cực kỳ xinh đẹp, tên là Uppalavaṇṇā. Bởi vì nét đẹp của Tỳ kheo ni Uppalavaṇṇā tinh khiết như đóa hoa sen và sở hữu làn da mịn màng như lá sen, nên có mỹ danh là Liên Hoa Sắc. Rồi nàng được cha mẹ gã cho một chàng trai tuấn tú, thông minh, cũng sinh trong gia đình Bà La Môn. Đôi vợ chồng son tận hưởng hạnh phúc bên nhau và sau đó có được một đứa con trai kháo khỉnh. Đến khi đứa con thứ hai sắp sửa chào đời thì cha mẹ chồng của nàng Liên Hoa Sắc do vì tuổi già, bệnh tật lần lượt qua đời. Nhận thấy không có bậc sinh thành ở bên cạnh khi đứa bé thứ hai ra đời, Liên Hoa Sắc mới bàn với phu quân hãy tạm thời về tá túc bên cha mẹ ruột của nàng một thời gian. Người chồng gật đầu ưng thuận và đôi vợ chồng trẻ bồng con thơ chưa đến hai tuổi, xách hành lý lên đường trở về ngôi nhà thơ ấu của nàng. Trên đường trở về nhà phải băng qua một khu rừng và khi đi được hơn nửa đoạn đường dài, Liên Hoa Sắc bỗng chuyển dạ và lâm bồn trong đêm tối. Bồng trên tay đứa con mới sinh, người chồng mừng rỡ khôn nguôi, trong lòng cảm tạ chư thiên đã gia hộ cho mẹ tròn con vuông và vô sự bình an. Trong đêm khuya vắng lặng đôi vợ chồng tận hưởng hạnh phúc bên nhau, ôm hai trẻ thơ ngủ say sưa. Nhưng ôi thôi, phiền não và bồ đề chỉ cách nhau một một sợi chỉ! Buổi sáng tinh mơ thức giấc Liên Hoa Sắc bỗng nhận ra người chồng yêu dấu nằm bất động như một xác chết, nhìn kỹ mới biết người chồng do bị rắn cắn mà tử vong. Nước mắt tuôn trào như mưa cũng không vơi đi niềm đau khổ của người vợ trẻ trước cái chết bất đắc kỳ tử của người chồng dấu yêu. Hạnh phúc bên nhau sao quá ngắn ngủi và duyên phận chi sao quá ác nghiệt cho người vợ trẻ Liên Hoa Sắc! Nhưng bản năng sinh tồn bắt buộc Liên Hoa Sắc phải gượng dậy nuôi hai con thơ, nên sau lưng cõng đứa con trai, trên tay bồng em bé vừa chào đời, thẫn thờ lê bước trên đường về nhà cha mẹ đẻ. Từng bước chân chậm chạp, nặng nề và mỏi mệt tiếp tục cất bước, Liên Hoa Sắc ngừng trước một con sông lớn. Tại đây Liên Hoa Sắc không thấy một ngôi nhà nào, một bóng người nào và cũng không thấy môt thuyền bè nào để nhờ giúp đỡ. Làm sao băng qua con sông với hai con bé bỏng đây! Phải mà người chồng đừng bạc phước, vắn số còn bên cạnh, vừa nghĩ như thế nước mắt Liên Hoa Sắc chảy dài xuống má xuống môi! Nghĩ suy một hồi lâu Liên Hoa Sắc mới ôm vào lòng đứa con trai chưa tới hai tuổi, thì thầm nói:

" Con đứng trên bờ sông nầy, chờ mẹ. Mẹ sẽ quay lại ẳm con qua sông."

Nói xong Liên Hoa Sắc đành để đứa con trai ở lại bên bờ sông bên nầy, bồng trên tay đứa bé mới sinh bơi qua bờ sông bên kia, rồi sau đó trở lại đón đứa con trai. Cũng may nước sông cạn, Liên Hoa Sắc bồng con thơ mới sinh vượt qua sông bình an. Đặt đứa trẻ bé bỏng nằm trên bãi cỏ xanh, người mẹ Liên Hoa Sắc hối hả bơi ngược trở lại đón đứa con trai. Trời ơi! Liên Hoa Sắc thất thần hét to lên khi nhìn thấy một cảnh tượng hãi hùng và bi thảm xảy ra cho đưa con trai thơ dại của nàng. Đứa con trai chưa đầy hai tuổi, trí óc vẫn còn non nót, chẳng hiểu gì lời dặn dò của mẹ, nên khi nhìn thấy mẹ bồng em mới sinh bơi dưới dòng sông, một mình đứng trên con sông không một bóng người khiến bé hoảng sợ, liền đi vào dòng sông theo mẹ. Lúc ấy nước sông chảy xiết và dòng nước cuốn trôi bé đi! Liên Hoa Sắc chết điếng trong lòng, bất động chứng kiến đứa con thơ như khúc gỗ đang trôi theo dòng nước cuốn, rồi từ từ trôi xa khuất tầm mắt nàng. Nỗi đau khổ tột cùng ngập tràn tâm can, khuôn mặt đẫm ướt nước mắt, Liên Hoa Sắc tái tê bơi trở lại với đứa con vừa mới chào đời. Trời ơi! Một lần nữa Liên Hoa Sắc mặt tái xanh, mắt thẫn thờ, hét to lên khi bơi gần tới bờ sông, chứng kiến cảnh ghê rợn và khủng khiếp xảy ra với đứa con mới chào đời. Một con cọp đang ngậm trong miệng đứa bé, như ngậm con mèo thong dong đi khuất vào rừng trước sự bất lực của người mẹ trẻ Liên Hoa Sắc. Còn nỗi thống khổ nào to hơn đối với Liên Hoa Sắc! Ba cái chết thương tâm và nghiệt ngã của người chồng và hai con thơ ập tới đồng thời vào Liên Hoa Sắc, khiến nàng như kẻ mất trí, điên khùng và muốn kết liễu cuộc đời theo những người thân yêu. Nhưng nghiệp quả chưa trả hết, Liên Hoa Sắc lảo đảo như kẻ say lếch thếch bước về nhà. Bước chân nặng nề được gần một dặm đường thì tới đầu thôn xóm, Liên Hoa Sắc chết ngất đi khi nghe rằng ngọn lửa bất ngờ bộc phát, thiêu đốt toàn thể ngôi nhà dấu yêu chất đầy kỹ niệm ở tuổi ấu thơ của nàng mới ngày hôm qua, khiến cha mẹ và cả gia quyến đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn đó. Trời sầu đất thảm trước nỗi thống khổ quá to tát đối vối Liên Hoa Sắc, nàng khóc hết nước mắt trước sự ra đi một cách khắc nghiệt của những người thân yêu. Chỉ trong một ngày một đêm ngắn ngủi nàng mất hết tất cả. Có còn thêm nỗi khổ đau sâu thẳm nào lớn hơn nữa không đối với Liên Hoa Sắc? Còn nhiều, còn nhiều lắm! Bởi ác nghiệp ở đời trước chưa trả hết, Liên Hoa Sắc chỉ vừa trả quả cho những người thân yêu của nàng, còn sau nầy chính bản thân nàng phải chịu đày đọa cực kỳ đớn đau và khổ ải. Như về sau nàng tái giá với người chồng thứ hai vũ phu, say sưa rượu chè, đánh đập nàng một cách dã man và còn ép buộc nàng phải ăn thịt con. Như nàng phải bị chôn sống khi người chồng thứ ba hiền đức, nhưng đoản mệnh và theo luật Ba La Nại người vợ phải chết theo chồng. Như nàng phải bị chôn sống lần thứ hai khi một tướng cướp và đồng bọn đến đào mộ cướp bạc vàng và cứu sống nàng, rồi trước nhan sắc kiều diễm ở nàng, hắn bắt ép lấy nàng làm vợ. Sau đó người chồng tướng cướp tử thương sau trận chiến với quan quân và đồng bọn của tướng cướp cũng áp dụng luật Ba La Nại đem nàng chôn sống lần nữa. Số mạng nàng vẫn chưa dứt khi ban đêm bầy quạ kéo đến đào xới huyệt mộ lên, tìm xác chết để ăn và nàng thoi thóp từ mộ chui ra.

Trong nỗi tột cùng của khổ đau và tuyệt vọng, Liên Hoa Sắc mới nghĩ đến Đức Thế Tôn và quyết lòng đi tìm gặp Ngài. Với duyên lành đầy đủ, Đức Thế Tôn làm lễ xuất gia cùng giảng bài pháp Tứ Diệu Đế cho Liên Hoa Sắc hiểu thế nào là khổ đế, là diệt đế, là tập đế và cuối cùng là đạo đế. Bằng sự tinh tấn và nghiêm mật tu hành theo lời giáo huấn của Đức Thế Tôn, cuộc đời nàng mới chấm dứt nỗi khổ đau và một thời gian dài sau đó Liên Hoa Sắc chứng được quả vị A La Hán. Rồi nhờ vào quả vị A La Hán thánh nữ Vi Diệu, tức là Liên Hoa Sắc, kể cho các đệ tử nghe về tiền thân của bà. Trong những tiền kiếp đời trước bà là vợ của một vị Trưởng lão quyền uy và giàu có, nhưng khốn nỗi bà không thể sinh ra một đứa con nào cho ông Trưởng lão hết. Viện lý do đó ông mới lấy thêm bà vợ thứ hai và bà sau nầy sinh ra một đứa con trai bụ bẫm. Lo sợ mai sau nầy đứa con trai của bà vợ thứ hai sẽ hưởng thừa kế tất cả gia sản của ông Trưởng lão, chờ lúc vắng nhà bà vợ cả đâm kim gút vào đỉnh đầu đứa bé. Về cái chết đột ngột của đứa bé, ông Trưởng lão và bà vợ thứ hai nghi ngờ bà là thủ phạm giết hại đứa con của hai người, khiến bà phải thề độc rằng nếu bà ám hại đứa bé, đời đời về sau chồng bà sẽ bị rắn cắn, con bà sẽ bị chết chìm, cọp tha, cha mẹ và họ hàng bị chết cháy. Còn bà sẽ bị chồng đánh đập, ép phải ăn thịt con và bị chôn sống dưới mộ huyệt. Tất cả những lời thề độc đó đã ứng nghiệm không sai môt ly, bà phải chịu quả báo do đời trước gây ra, không thể nào trốn thoát được luật nhân quả của Phật giáo.

Vào ngày 1 tháng 7, 2019 xác thân của hai cha con Martínez Ramírez, 25 tuổi, và Angie Valerian, 23 tháng, đã được đưa về quê quán ở xứ El Salvador. Trước đó hơn một tuần cặp vợ chồng và đứa con gái cố gắng bơi qua con sông Rio Grande từ biên giới Mễ qua Mỹ xin tỵ nạn. Bởi người vợ không biết bơi, người chồng Martínez Ramírez phải bồng con bơi qua sông trước. Qua đến bờ sông Mỹ, người cha mới dặn dò đứa con gái:

" Con hãy đứng yên ở đây, chờ cha. Cha trở lại bờ sông bên Mễ rước mẹ, rồi qua đây với con."

Nói xong Martínez Ramirez lao xuống sông bơi về giúp vợ qua bờ sông Mỹ. Bơi được nửa dòng sông thì Ramirez nghe tiếng hét thất thanh của vợ:

Ảnh: Internet





Ảnh: Internet





Tiếng hét hốt hoảng của người vợ khiến Martínez Ramirez chợt tỉnh và cảm thấy sự ngu muội của mình đã bỏ đứa con gái đứng một mình trên bờ sông, nên Ramirez liền quay đầu bơi trở lại. Nhưng hỡi ơi, đã muộn mất rồi! Trí óc của đứa trẻ chưa đầy hai tuổi nào hiểu được lời căn dặn của người cha, chỉ thấy người cha nhảy xuống sông bơi đi, cháu cũng nhảy xuống theo và rồi bị ngợp thở trong dòng nước cuốn. Người cha chỉ kịp chụp được cháu và vội quấn chặt cháu vào trong áo thung, cố gắng bơi vào bờ. Thảm thương thay! Martínez Ramirez không đủ sức ôm đứa con gái bơi tiếp vào bờ và hai cha phải đành bỏ mạng dưới dòng sông. Hình ảnh người cha và đứa con gái nằm trong chiếc áo của người cha, cả hai nằm úp mặt dưới vũng bùn trên bờ sông đã gây xúc động mạnh khắp toàn thế giới.

Cảnh tượng về cô Tania Vanessa Avalos, vợ của anh Martínez Ramirez, đứng trên bờ sông toát ra nét sợ hãi và hét to lên khi nhìn thấy đứa con gái phóng xuống sông theo cha, cũng tương tự trường hợp của Liên Hoa Sắc thất thần khi trông thấy đứa con trai gần hai tuổi bị nước cuốn trôi đi.

Phải nhận thấy rằng thế giới của những bé thơ dưới hai tuổi rất nhỏ hẹp, rộng không tới một vòng tay ôm và dài không quá một bước chân. Đừng bao giờ để con trẻ dưới hai tuổi đầu đứng một mình, không có ai chung quanh trông coi. Khi thấy người mẹ Liên Hoa Sắc nhảy vào sông rộng, đứa con trai cũng nhào mình xuống theo, và khi thấy người cha Martínez Ramirez bơi dưới dòng nước, đứa con gái cũng phóng mình xuống theo. Hai bà mẹ Tania Vanessa Avalos và Liên Hoa Sắc đã mất con cùng một cảnh ngộ quá cay nghiệt và đau lòng. Trước sự bất động và bất lực khi chứng kiến tận mắt dòng sông cuốn trôi đứa con thơ dại đã gieo vào lòng hai người mẹ, Tania Vanessa Avalos và Liên Hoa Sắc, niềm đau khổ cùng cực khó thể phai mờ.





Ngày 10 tháng 7, 2019

Phan Minh Hành