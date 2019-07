Sir Darroch Từ Chức Đại Sứ Anh Quốc Tại Hoa Kỳ

LONDON - Trong lúc căng thẳng gia tăng vì thẩm lậu thông tin phê bình chính quyền Trump là thiếu năng lực, vào ngày 10 tháng 7, Sir Kim Darroch từ chức ĐS Anh tại thủ đô Hoa Kỳ.Thủ Tướng Theresa May nói sự ra đi của ông Darroch là rất đáng tiếc.Trong thư gửi Bộ ngoại giao, Sir Darroch cho biết: tuy ủy nhiệm chưa hết, ông nhận thấy tình thế trách nhiệm hiện nay cho phép bổ nhiệm đại sứ khác.Ông Darroch là đại diện ngoại giao của vương quốc tại Washington từ 1 năm trước ngày TT Trump tuyên thệ nhậm chức. 1 thứ trưởng ngoại giao mô tả Sir Darroch là “hạng nhất trong chúng tôi”.Thủ Tướng May xác nhận ông Darroch có hậu thuẫn của toàn thể nội các. Bà nói đến tầm quan trọng của sự bảo vệ các giá trị và nguyên tắc dưới áp lực.Cựu ngoại trưởng Johnson, ứng viên Thủ Tướng của đảng Bảo Thủ, không xác định lập trường về sir Darroch, là nhà ngoại giao mà ông đánh giá là “siêu hạng”. Với ông, thủ phạm thẩm lậu thông tin gây rắc rối là gây thiệt hại nghiêm trọng cho công chức.Chính quyền May đang mở điều tra nội bộ. Cảnh sát cũng được hô hào điều tra về mặt hình sự.